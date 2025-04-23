Переговори між Іраном та США можуть стати несподіваним шансом для України

Проаналізую переговори між Іраном та США з української перспективи. Хоча ми не є безпосередніми учасниками цих переговорів, їхні результати можуть вплинути на глобальну геополітику, енергетичні ринки, регіональну безпеку та міжнародну підтримку України в умовах війни з Росією.

Чого очікувати від переговорів між США та Іраном

У цілому, зазначу, що успіх переговорів може позитивно відбитися на наших перспективах, хоча вистачає і ризиків. Про це заявив Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

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Почнемо з економічних аспектів – ціни на нафту, від яких залежить наповнюваність російського бюджету. Якщо зняття санкцій з Ірану може дозволити Тегерану повернутися на глобальний ринок нафти, то це значно збільшить експорт нафти, і, відповідно, впаде ціна. В принципі, обсяг може зрости до 3 – 4 мільйонів барелів, але станеться це не одномоментно, на жаль. Отже, ми можемо отримати економію від імпорту, що особливо важливо в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів.

Зниження цін на нафту послабить економіку Росії. До того ж Україна може опосередковано виграти від диверсифікації джерел енергії на глобальному ринку. Однак це залежить від того, чи зможе вона скористатися зниженням цін для укладення вигідних контрактів.

Куди ж без геополітики. Переговори між Іраном і США зачіпають інтереси Росії, Китаю, Ізраїлю та європейських країн, деякі з них є ключовими гравцями у війні в Україні. Успіх чи провал переговорів може змінити баланс сил у регіоні та вплинути на міжнародну підтримку України.

Маю сумніви, що Росія зможе докласти зусилля для посилення Ірану достатньою мірою. Максимум, на що вона здатна, це активно виступати проти активізації механізму "snapback", що діятиме до осені 2025 року. Утім, все одно частину своїх ресурсів вона передає Ірану в рамках союзницьких зобов'язань. Якщо угода буде досягнута, Росія може втратити частину впливу на Іран, що, в принципі, не так і погано.

Успішна угода може дозволити Європі (сумніви щодо США) перерозподілити дипломатичні та фінансові ресурси на підтримку України, оскільки іранське питання перестане бути пріоритетом.

Однак, що ми вже не раз спостерігали за ці два роки, провал переговорів і ескалація на Близькому Сході можуть відвернути увагу Заходу від України, зменшивши військову та економічну допомогу.

Є шанси, що переговори можуть вплинути на готовність Ірану підтримувати Росію. Якщо угода призведе до зняття санкцій і нормалізації відносин Ірану із Заходом, Тегеран може скоротити постачання зброї Росії через тиск США та Європи.

Що робити Україні

Зворотна сторона – провал переговорів. Якщо США чи Ізраїль виконають свої погрози, це може спровокувати Іран до прискорення ядерної програми або активнішого постачання зброї Росії, зокрема ракет, які можуть бути використані проти України.

Тобто все, як завжди, складно.

Позитивний сценарій (угода, зняття санкцій, зниження цін на нафту, скорочення підтримки Ірану для Росії) може полегшити економічний і військовий тиск на Україну.

Негативний сценарій (провал переговорів, ескалація на Близькому Сході, активізація Ірану як союзника Росії) може відвернути ресурси Заходу та посилити загрози для України.

Що тут можна порадити, враховуючи, що ми практично розірвали будь-які відносини з Тегераном? Було б непогано лобіювати через західних партнерів, які так чи інакше залучені у цей процес, ідею, що будь-яка угода має передбачати умови щодо припинення військової співпраці Ірану з Росією.