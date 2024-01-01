Який "капкан" допомагає нищити росіян: військове зведення від Світана

З’явилися дані кількості втраченої російської техніки, згідно із записами журналів від очевидців. Орієнтовно від 10 жовтня, коли почалися активні дії на Авдіївському плацдармі, росіяни втратили 411 одиниць техніки. Тим часом Україна тільки 30.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив такі втрати ворога.

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Втрати техніки у росіян

За його словами, коли у нашому інформаційному просторі з'являються цифри, де коефіцієнти втрат 1 до 10, 1 до 12, – не потрібно дивуватись. Так воно і є. Росіяни дуже багато втрачають. Вони втрачають техніку, особовий склад у дуже великих коефіцієнтах.

Чому є ще один сенс утримувати такий плацдарм? Це полігони для утилізації російського військового потенціалу, причому у дуже гарних коефіцієнтах. Такі коефіцієнти неможливі при нашому наступі,

– наголосив Роман Світан.

Він зазначив, що на таких напрямках, як Авдіївка, потрібно виконувати наше основне завдання – знищувати армію ворога. Адже противних через якісь причини, іноді політичні, інформаційні потрапляє в "капкан" та не може вийти.

"Тобто тепер вони будуть битись в Авдіївку до останнього росіянина, поки останній росіянин не розіб'є лоба об наш рубіж", – пояснив військовий експерт.

Приблизно так повинні виконуватись бойові дії. Особливо у зимовий період, коли рухатись дуже складно. У нас зараз є кілька таких плацдармів. Це Авдіївка, район Бахмута, район Куп'янська та Кремінної.

Найближчим часом знову підуть дощі. Вони "поховають" ті 400 "коробок", які ми підбили у районі тої ж Авдіївки. Вони у донецьких чорноземах будуть "поховані". Загрузнуть по сам верх,

– заявив Світан.

Здебільшого нам допомагає погода. Це правильний, грамотний розрахунок нашого Генштабу. Цей російський наступальний потенціал відсунути у гіршу для наступу частину року – зиму.

В якому стані російська елітна армія

Роман Світан зазначив, що від еліти російського десанту залишилися тільки шапки-вушанки та тільники. Все. Ті частково мобілізовані чи контрактники, які зараз заходять, дуже далеке від професіоналізму.

Щоб підготувати толкового десантника, потрібно 4 – 5 років. Усі розповідають, що за 2 – 3 місяці буде "велика" десантура. Ні, це буде "гарматне м'ясо",

– пояснив військовий експерт.

Реальний десант готується у серйозних військових училищах, як мінімум, з річним бойовим злагодженням. Тобто, як мінімум, до 5 років. Тому те, що вони зібрали, поставили, одягнули на них тільники – це зовсім не десант.

За словами військового експерта, перші елітні дійсно підготовлені російські частини були знищені ще у 2014 році. Перші полки Псковського десанту були ліквідовані нашими "Точками-У" під Донецьком, коли вони заходили.

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