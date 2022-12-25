ЗМІ повідомили, що саме Іран отримає від Росії в обмін на дрони-камікадзе

Нещодавно очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що окупанти купили в Ірану вже 1700 дронів-камікадзе. Що саме Тегеран може отримати від Росії за безпілотники, читайте далі.

В обмін на "шахіди" Росія поставить Ірану ескадрилью винищувачів Су-35. Про це з посиланням на західні розвідки повідомили ізраїльські ЗМІ, пише 24 канал.

Читайте також Росія купила в Ірану 1 700 "Шахідів": Буданов розповів про ситуацію з балістичними ракетами

Росія може передати Ірану понад двадцять Су-35

Окупанти домовилися, що в обмін на дрони-камікадзе передадуть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. За даними журналістів, йдеться про 24 літаки.

Цікаво, що спочатку Су-35 мали відправити до Єгипту. Втім, США переконали Каїр відмовитися від угоди з Росією. Тож загарбникам довелося шукати нових покупців.

Після того, як Іран почав постачати російській армії дрони, Москва вирішила продати Су-35 Тегерану. За даними західних розвідок, підготовка іранських пілотів на нових літаках триває повним ходом.

Це цікаво Фантомний імперський біль: як у Путіна та росіян з'явився комплекс меншовартості

Плідна співпраця Ірану та Росії: останні новини