Три поради: військовий розповів, що має знати кожен українець

Вже триває п'ятий місяць повномасштабного вторгнення росії в Україну, і кожного нового дня ми наближаємо нашу перемогу над ворогом. Хтось долучається до цього в тилу, а наші захисники та захисниці займаються цим безпосередньо на фронті.

Утім, є кілька речей, які зараз обов'язково повинен знати кожен повнолітній українець та українка. Про них 24 каналу розповів артилерист із позивним "Оскар" – військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Порада проста – ходіть на тактичну медицину, записуйтеся в тир і займайтесь спортом,

– сказав "Оскар".

І додав, що ми живемо в такі часи, коли не знати, чого від нас чекатиме країна й чим ми зможемо допомогти.

"Такі елементарні навички, як медицина і стрільба, будуть корисні всім. Це універсально. Решта приходить з досвідом", – підсумував військовий.

До речі, як правильно накладати турнікет і зупиняти кров – ми писали тут.

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Яка зараз ситуація на фронті

Останніми днями ЗСУ не лише утримують позиції, а й успішно відбивають штурм ворога. Про це свідчать дані Генштабу станом на ранок 22 липня.

Тим часом ворог намагається зосередити свою увагу на Бахмутському напрямку.

Водночас окупанти намагались штурмувати у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Але там їм нічого не вдалось досягнути. Ба більше, ворог зазнав втрат. Тож підрозділи окупантів ЗСУ вдалось прогнати.

Що стосується Слов'янського напрямку, то там не припиняються артилерійські обстріли. Ворог також гатить по Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Яка ситуація в інших гарячих точках – читайте тут.

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