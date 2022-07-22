Три поради: військовий розповів, що має знати кожен українець
Вже триває п'ятий місяць повномасштабного вторгнення росії в Україну, і кожного нового дня ми наближаємо нашу перемогу над ворогом. Хтось долучається до цього в тилу, а наші захисники та захисниці займаються цим безпосередньо на фронті.
Утім, є кілька речей, які зараз обов'язково повинен знати кожен повнолітній українець та українка. Про них 24 каналу розповів артилерист із позивним "Оскар" – військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
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Порада проста – ходіть на тактичну медицину, записуйтеся в тир і займайтесь спортом,
– сказав "Оскар".
І додав, що ми живемо в такі часи, коли не знати, чого від нас чекатиме країна й чим ми зможемо допомогти.
"Такі елементарні навички, як медицина і стрільба, будуть корисні всім. Це універсально. Решта приходить з досвідом", – підсумував військовий.
До речі, як правильно накладати турнікет і зупиняти кров – ми писали тут.
Повне інтерв'ю з українським захисником "Оскаром": дивіться відео
Яка зараз ситуація на фронті
- Останніми днями ЗСУ не лише утримують позиції, а й успішно відбивають штурм ворога. Про це свідчать дані Генштабу станом на ранок 22 липня.
- Тим часом ворог намагається зосередити свою увагу на Бахмутському напрямку.
- Водночас окупанти намагались штурмувати у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Але там їм нічого не вдалось досягнути. Ба більше, ворог зазнав втрат. Тож підрозділи окупантів ЗСУ вдалось прогнати.
- Що стосується Слов'янського напрямку, то там не припиняються артилерійські обстріли. Ворог також гатить по Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Яка ситуація в інших гарячих точках – читайте тут.