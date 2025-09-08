В етері 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав, які дії Кремля можуть остаточно добити російську економіку.

Що може добити російську економіку

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що в Росії можуть оголосити проведення мобілізації, попри те, що відповідні заходи стануть "болісними" для Москви. Зараз Кремль стягує війська, вмовляючи або примушуючи підписувати контракти.

Як зазначив ексспівробітник СБУ, наразі немає підстав не довіряти українському управлінню розвідки. Вони спостерігають, аналізують дані та роблять з цього висновки. Однак у Росії принаймні зараз не спостерігається проблема з людьми.

Різноманітні дані надходили, що начебто за другий квартал у Росії набирали до війська людей менше, ніж зазвичай. Потім прийшли нібито оновлені дані, які свідчать про протилежне. Відверто скажу, важко визначити, чому можна довіряти, бо багато суперечливих даних,

– мовив Ступак.

З іншого боку, в Росії велика кількість підприємств починає переходити з п'ятиденного робочого тижня на чотириденний через те, що банально немає замовлень. Працівників розпускають по домівках, потім вони приходять у визначені дні й теоретично всі ці люди, які залишаються без роботи внаслідок закриття підприємств, загалом мають виключно тільки одну можливість для подальшого життя – хочеш жити, іди підписуй контракт з російським міноборони.

Важливо! Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що Росія щомісяця набирає до армії мінімум 35 000 військовослужбовців. З початку року станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 000 військовослужбовців.

"Все впирається в гроші. Цим всім військовим треба платити чималі гроші. Станом на серпень 2025 року в Росії зафіксований значний дефіцит бюджету, на що Путіну байдуже", – додав ексспівробітник СБУ.

Теоретично таких людей може стати більше або принаймні залишитися на рівні попередніх періодів. Хочу вірити, що це все остаточно доб'є російську економіку.

У яких галузях Росія має проблеми?