Що може похитнути гривню до позначки у "30+" за долар: тривожний прогноз

Карантин через коронавірус значно вплинув на національну економіку. За невтішним прогнозом, гривня може сягнути і небувалої позначки у понад 30 одиниць за долар. Які події у 2020 році можуть це зумовити – читайте нижче.

Песимістичні прогнози із девальвації гривні відштовхуються зокрема від очікувань відпливу капіталів з країни. Про це виданню "Апостроф" повідомив інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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Ситуація на валютному ринку буде багато в чому залежати від того, як довго триватиме карантин в Україні, та як швидко буде відбуватися відновлення економіки. Крім того, в тому чи іншому вигляді буде здійснюватися грошова емісія. Проте яким буде її обсяг, зараз точно сказати неможливо.

У зв'язку з цим складно прогнозувати глибину девальвації.

Що таке емісія?Емісія — це, по суті, додрук грошових одиниць (в Україні – гривень). Хоча наразі майже завжди емісія відбувається в безготівковому вигляді.

Співпраця з МВФ

Одним з важливих факторів, який не дасть гривні рекордно обвалитися – кредит від МВФ. За умови продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, як зазначає Фурса, курс національної валюти навряд чи перевищить 30 гривень за долар.

Поки для гривні все добре, але, напевно, в цьому році вона все ж ослабне, але наскільки – зараз сказати неможливо. Навряд чи ми вийдемо за 30 гривень, якщо буде співпраця з МВФ,

– сказав він.

Хоча МВФ і вирішив замість трирічної програми розширеного фінансування EFF працювати з Україною в рамках півторарічної програми stand-by, її обсяг все одно повинен бути цілком пристойним – 5 мільярдів доларів. Хоча Україна спочатку розраховувала на 10 мільярдів доларів.

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Однак, і програму stand-by вдасться отримати лише в тому випадку, якщо Верховна Рада ухвалить у другому читанні так званий "антиколомойський" закон. Якщо ж співпраця з фондом буде відкладена, українська фінансова сфера опиниться в досить проблемному стані, і в цьому випадку прогнозувати курс взагалі неможливо.

Падіння ВВП

Як пише "Апостроф", посилаючись на джерело у фінансових колах, до кінця цього року валютний курс може не тільки досягти рівня макропоказника, закладеного в держбюджет після його коригування в квітні (середній за рік 29,5 гривні за долар), а й істотно перевищити його. "Падіння ВВП на 7% так не минеться", – пояснив він.

Уряд поки офіційно прогнозує скорочення ВВП в поточному році на 3,9%, при цьому оцінки міжнародних організацій більш песимістичні. Зокрема, в МВФ вважають, що зниження цього показника в Україні складе 7,7%.

Співпраця МВФ і України: головне

У грудні 2019, Україна та МВФ домовилися про укладання трирічної програми на понад 5 мільярдів доларів у форматі EFF. Протягом 2020 року планувалося, що Україна отримає 2 транші у 1, 75 мільярда доларів. Рішення мав затвердити кабінет директорів, однак цього не сталося.

у форматі EFF. Протягом 2020 року планувалося, що Україна отримає 2 транші у 1, 75 мільярда доларів. Рішення мав затвердити кабінет директорів, однак цього не сталося. Серед причин те, що Україна спершу мала виконати дві вимоги МВФ: відкрити ринок землі і ухвалити так званий "банківський" закон. Станом на початок травня 2020-го одна з умов залишається не виконаною – закон про регулювання механізмів у сфері діяльності банків, так званий "антиколомойський", ще не ухвалили у другому читанні.

– закон про регулювання механізмів у сфері діяльності банків, так званий "антиколомойський", ще не ухвалили у другому читанні. Передбачається, що Верховна Рада розгляне його в остаточному читанні в середу, 13 травня. Опісля розглядатиметься можливість перерахування нового траншу МВФ.



Курс гривні до долара за роками / Інфорграфіка 24 каналу