Кулеба назвав ключові рішення, які можуть змінити хід війни

Змінити поточну ситуацію на фронті можна. Однак це буде дуже складно зробити.

Так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Україні необхідно ухвалити два ключові рішення, які зможуть переломити ситуацію у війні з Росією.

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Що може змінити ситуацію у війні

Переламати ситуацію можна, але дуже складно. У ній багато складових і багато рішень, які необхідно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми ухвалюємо ці рішення,

– пояснив український міністр.

Водночас він переконаний, що частина з цих рішень безпосередньо залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, "розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати". Отже, Кулеба стверджує, що одним із таких рішень є знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

"Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі", – зазначив посадовець.

За його словами, це "справжня больова точка сухопутних військ" України. Адже причиною так званого "успіху росіян", на думку Кулеби, є незліченні керовані бомби, що скидаються на наші наземні сили.

"Вони знищують і вбивають у величезних масштабах, а іноді просто згладжують позиції, не залишаючи нічого для оборони. Тому, щойно нам вдасться усунути загрозу авіабомб, наші наземні позиції зміцняться, і Росії буде дуже важко просуватися вперед", – заявив очільник українського МЗС.

І, відповідно, другим подібним рішенням є збільшення постачання боєприпасів. Якщо у ЗСУ буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення рухомих російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою.