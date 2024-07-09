Перемогою для України у війні може бути зближення з НАТО і ЄС, – NYT

Лідери НАТО на саміті збираються схвалити формулювання, які обіцяють Україні, що вона стане частиною альянсу. Саме наближення до НАТО та Європи може стати для України перемогою.

За словами аналітиків, після 2022 року партнерство України зі Сполученими Штатами, Великобританією та іншими європейськими країнами зміцнилося, а Захід вклав мільярди доларів у навчання та оснащення української армії.

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Україна наближається до ЄС та НАТО

Минулого місяця Європейський Союз погодився розпочати з Україною переговори про вступ, що є надзвичайно важливим кроком. Хоча НАТО ще не готове запросити Україну приєднатися, на саміті у Вашингтоні політики збираються схвалити формулювання, які "майже обіцяють Києву, що він стане частиною Альянсу".

Утримати Україну від НАТО було метою президента Росії Владіміра Путіна з початку війни, але, за іронією долі, вторгнення зробило це більш можливим. Мирні переговори у квітні 2022 року зірвалися, коли Москва наполягла на нейтралітеті України та наклала вето на будь-яку зовнішню військову допомогу,

– йдеться у матеріалі.

Відтоді Україна стала ще більш відданою інтеграції в Європу.

Деякі чиновники кажуть, що навіть формально не повернувши свою землю, Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО та Європи,

– наголошують автори.

Як передають аналітики NYT, американські офіційні особи визнають, що Росія може досягти значного прогресу, якщо відбудуться великі стратегічні зміни, наприклад, розширення програми військового призову та навчання. Водночас їхні прогнози також були б підірвані, якби політика США щодо України та Росії змінилася.