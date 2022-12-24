Росія готова до розпаду, бракує лише поштовху: що призведе до її краху

Російські пропагандисти заявляють, що армія їхньої країни бореться з людоїдами. Насправді ніхто з них не знає, яка ціль цієї "спецоперації".

Про це для 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Кремль з самого початку не може озвучити свою мету.

До теми З вигаданими успіхами: Путін отримує лише позитивну інформацію про війну в Україні

"Путін не міг нікому пояснити, навіщо це все зробив. Зрозуміло, що "якби вони не почали, то Україна б точно напала", а толком пояснити, навіщо Україні нападати, ніхто не може. Крім цього, заявляють – борються не з Україною, а з НАТО. Через те, що ніхто не знає реальної мети війни, то кожен вигадує щось своє", – розповів Яковенко.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Ігорем Яковенком: дивіться відео

Хто першим готовий боротися за незалежність

За словами російського журналіста, пропагандистка Маргаріта Сімоньян говорить про "війну з людоїдами". Інші пропагандисти говорять про "вавилонську блудницю", а Владіміра Соловйова, як зазначив Яковенко, не влаштовують ні "людоїди, ні "блудниці", він хоче знищити Вашингтон.

"В умовах, коли немає сформульованої причини війни, то є суперечність. У висновку, цей хаос з телевізора переходить на Росію. Остання незначна подія, яка, здавалося, не має стосунку до нашої теми – перейменування керівників держав", – сказав російський журналіст.

Він пригадав, що Татарстан у 1992 році ухвалив рішення про вихід зі складу Росії. Багато інших регіонів підтримали це, але Кремль пояснив силою, що цього робити не треба й вони зламалися. Як сказав Яковенко, Татарстан був останньою країною, де в конституції існувала посада президента. Проте зараз вони перейменували посаду очільника держави на "раіс". Це означає президент.

Фактично, Росія готова до розпаду. Не вистачає поштовху, який може зробити лише українська армія. Мовиться про знищення російської армії. Також дуже важливою є деокупація Криму, бо з цього і все почалося, – наголосив Яковенко.

Що відбувається у Росії: останні новини