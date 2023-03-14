Поставимо пам’ятник: журналіст розповів, що може змінити поїздка Сі Цзіньпіна до Москви

Глава КНР Сі Цзіньпін планує відвідати Москву та зустрітися із російським диктатором Владіміром Путіним. Та навряд чи щось зміниться від цього візиту.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, з китайцями у нас набагато більше спільних підходів до Росії, ніж це здається.

"Ми ініціювали петицію щодо перейменування Росії на Московію. І щодо історії можна сперечатися, але китайці, зокрема, їхнє міністерство з питань природних ресурсів, Далекий Схід і Сибір Росії теж перейменували", – заявив він.

Цимбалюк називає це "цікавим спільним трендом".

Тема для розмови

Журналіст переконаний, що Китаю є, про що говорити – це стосується "мирного плану" КНР.

"Ми ж звикли до того, що документи виконуються з 1 пункту до останнього. В такому випадку до 12", – сказав Роман Цимбалюк.

Він зауважив, що перший пункт документа Китаю фіксує тезу "про повагу до державних кордонів та суверенітету інших країн".

Якщо за певних обставин Сі Цзіньпін зможе Путіна переконати, що треба забиратися і йти, то, можливо, ми йому поставимо у Львові біля Степана Бандери пам’ятник, – розказав журналіст.

Однак, цей пам’ятник, вважає Цимбалюк, треба заслужити.

"Я не думаю, що щось зміниться. Зрозуміло, що все складніше. З практичної точки зору, ми маємо стежити лише за однією опцією – чи буде відкритий, як каже Гіркін: "китайський ленд-ліз", – заявив він.

Роман Цимбалюк переконаний, що в цьому немає сенсу для Китаю.

Журналіст розказав, що може змінити поїздка глави КНР до Москви: дивіться відео

Рахунок для Путіна

На його думку, китайці взагалі могли б виставити росіянам рахунок. Мовляв, після початку повномасштабного вторгнення весь Західний світ і його союзники, зокрема, Японія, Південна Корея, Австралія збільшили видатки на утримання своїх армій, виробництво та розробку нової зброї.

І нині Китаю з цим треба щось робити, бо вони ж планували конкурувати саме в цій частині світу, домінувати. А як з’ясувалось, цей російський "божевільний ведмідь" просто розбудив всіх решта, – сказав він.

Журналіст упевнений, що така ситуація не в інтересах Китаю.

Положення Китаю у світі

Він зазначив, що під час переговорів Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна можна перевірити, чи має значення "китайське слово".

"Якщо Сі Цзіньпіну вдасться Путіна спрямувати до здорового глузду, тоді можемо робити висновок про те, що Китай, дійсно, держава, яка "грає в першій лізі", – розказав Цимбалюк.

За його словами, це стосується не лише економіки, а геополітики та значного впливу.

Що відомо про візит глави КНР до Москви