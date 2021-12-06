Що може змусити Путіна відвести війська з України: три головних фактори

Володимир Путін лякає світ вторгненням в Україну. У такий спосіб Кремль вимагає, аби йому поступилася Європа. Насправді є кілька моментів, яких боїться президент Росії.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він назвав 3 головних фактори, які, на його думку, можуть змусити Путіна відвести війська.

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Бажання Путіна

Президент Росії дуже чекає, аби йому поступився Джо Байден в питанні України. Хоче, щоб його бажання задовольнили.

Якщо Байден поступиться і скаже, що підтримує мінські домовленості – тоді втратиться сенс вторгнення в Україну. Можна буде політичними механізмами тиснути на Банкову і Київ. Тоді ніхто не наважиться і знову скаже, що це були навчання. Ми це вже чули восени. Марк Фейгін Російський правозахисник

Воєнне постачання і мобілізація

Ще один момент, який може налякати Росію, це воєнне постачання і мобілізація в Україні.

"Можливо, навіть мобілізація резервістів, яку відкладають в Україні через великі витрати. Це може статись, якщо Вашингтон дасть достатньо грошей", – зазначив Фейгін.

Позиція Вашингтону

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Україна у найкоротший термін готова мобілізувати резервістів першої та другої черги. Однак це робитимуть у разі військового вторгнення Росії.

Наразі Кремль веде перемовини тільки з Вашингтоном. Саме тому Фейгін вважає, що все залежатиме від поведінки США.

"Якщо позиція буде достатньо жорсткою – Путін не наважиться (на вторгнення – 24 канал). Якщо ж вона буде непоступливою, але коливатиметься – тоді буде велика спокуса показати силу. Так Путін поступав раніше. Чи змінився він – покаже час", – підсумував російський правозахисник.

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