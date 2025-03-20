Тиск на особливі точки Путіна: як Трамп може покарати Росію у випадку зриву домовленостей

Путін, ймовірно, не виконуватиме обіцянок, які дав Дональду Трампу та Україні, навіть у процесі переговорів. Тож Трампу слід вжити таких заходів, які змусили б Путіна дотримуватися слова.

Про це заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що якщо Путін порушує ті домовленості, про які він говорив із Трампом, то Трамп разом із Європою мають знайти інший варіант.

Дівіться також Фіцо пригрозив блокувати нові санкції ЄС проти Росії: за якими умовами

Маломуж пропонує 4 фактора тиску на Росію. Зокрема, це системна зміна стратегії допомоги Україні й надання достатньої кількості озброєнь.

4 основні фактори тиску на Путіна

"Надання величезної кількості озброєння, техніки, боєприпасів, але п'ятого, шостого й вищих поколінь, які можуть знецінити всі потуги Росії на полі бою. Це буде інша модель, ніж за Байдена. І вона забезпечить перевагу в усіх секторах – на суші, на воді, в небі, на території Росії та окупованих територіях. У Путіна не залишиться жодних ілюзій щодо можливості наступу", – заявив Микола Маломуж.

Він наголосив, що другий важливий фактор – це створення оперативного тиску на найближче оточення Путіна та російської еліти. Третій фактор – енергетичний, який може повністю підірвати російську економіку, зупинивши отримання прибутків від нафтопродуктів і газу. Четвертий – консолідація сил Європи та Америки проти агресії Росії, яка загрожує світом, зокрема в контексті ядерної загрози.

Такий пакет, якщо буде остаточно опрацьований і представлений Путіну в практичній площині, стане для нього надзвичайно критичним. Найголовніше, щоб він був консолідованим і короткостроковим. Якщо буде чітко продемонстровано, що ці заходи запровадять у найближчі тижні, то Путін, скажу прямо, буде метушитися і не знатиме, що робити,

– Крім Маломуж.

Він додав, що коли Путіну демонстрували реальні аргументи й тиск, він завжди відступав.

Переговори на умовах сили, а не компромісів

Маломуж наголосив, що від формату партнерських переговорів, якого дотримується Трамп, варто переходити до переговорів, заснованих на потужних аргументах – спочатку потенційних, а якщо не спрацює, то й військових.

Саме такий формат забезпечить перспективу і захист від зазіхань, які Путін має щодо нашої території, суверенітету та наших союзників,

– підкреслив Маломуж.

Він зазначив, що Трамп намагався в певний спосіб догодити Путіну, щоб досягти миру, однак цей формат не працює. Він припускав, що в переговорах із Путіним можуть допомогти особисті контакти й спільні інтереси, проте Путін лише використовує цю стратегію, щоб диктувати свої умови. При цьому він навіть не припиняє обстрілів, хоча нібито вже давав команду зупинити їх за часів Трампа

Україна має зберегти території

Маломуж наголосив, що зараз необхідно задіяти всі ресурси, щоб Україна не втратила частину своїх територій, навіть у короткостроковій перспективі.

"На цей момент така позиція Росії: вона розробила цей план, намагається через оперативні канали донести його до команди Трампа й самого Трампа, поставивши його у безвихідь. Ми чітко усвідомлюємо, що жодні території не можуть бути передані Росії чи визнані її власністю, навіть тимчасово, включаючи Крим", – заявив Маломуж.

Він підкреслив, що це принципова позиція України в переговорному процесі. Можуть бути перехідні етапи щодо повернення територій, але лише в межах самого переговорного процесу.