Путін цього боїться: у Кремлі пропонують нову ініціативу для продовження війни

Для Владіміра Путіна ситуація з так званою "сво" заходить у глухий кут. Тож зараз у Кремлі розглядають нову ініціативу, яка допоможе диктаторському режиму вести війну проти України.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він розповів, на який крок може наважитися російський диктатор.

До теми Російські генерали вимагають мобілізації: яка реакція Путіна

"На вулицях Росії може стати неспокійно"

Ініціатива, яка зараз активно обговорюється у Кремлі – мобілізація 500 тисяч росіян. Для того, щоб мобілізувати таку кількість впродовж року треба щомісяця призивати 40 – 50 тисяч.

Це вже цікава історія. Адже якщо Путін оголосить мобілізацію пів мільйона росіян, то я хочу подивитися як це виглядатиме у великих містах,

– зазначив Клочок.

Він пригадав, що у 2022 році після оголошення так званої часткової мобілізації на вулицях у Росії було неспокійно. Зараз на Росії мало прихильників мобілізації.

Зверніть увагу! Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що у Росії стрімко росте кількість чоловіків, які намагаються "відкосити" від армії. Ймовірно, йдеться про понад 30 тисяч людей.

"Я думаю, що росіяни вийдуть на вулиці, адже не хочуть бути мобілізовані. Їх більше приваблює служба за контрактом. Головна мотивація – це космічні гонорари. У деяких регіонах одноразові виплати доходять до 30 тисяч доларів", – мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Втім, далі доведеться заганяти силою. Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що треба зробити мобілізацію більш гуманною, зменшивши випадки "бусифікації". Водночас на Росії навпаки збільшаться випадки застосування сили. Владімір Путін побоюється цього, але у Кремлі є прихильники такого методу.

До слова, найбільш розповсюдженою схемою обману, щоб збільшувати кількість особового складу, є залучення строковиків. У військових частинах їх змушують підписувати контракти та одразу ж готують до відправлення на фронт в Україні.