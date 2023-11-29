Погані й хороші новини про те, що нас чекає у майбутньому

Поговоримо про наше майбутнє. У мене є погані та хороші новини.

Загроза нових конфліктів зростає

З поганих новин – підтримка Заходу, на жаль, падатиме. Чим далі, тим більше маємо розраховувати на себе.

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Наступного року у понад 40 країнах відбудуться вибори. Ми не на першому пріоритеті. У США в Дональда Трампа є шанси, а свою позицію він вже показав. Вона не проукраїнська.

Світ готується до великої війни 2027 року і вже відчуває дефіцит озброєнь та боєприпасів для цього. У поточній війні ні Україна, ні Росія не самостійні, а пішаки у великій шаховій грі. Початок війни в Ізраїлі показав, що ресурси обмежені, а боєприпаси, призначені для України, були відправлені до Ізраїлю.

Зараз зростає ймовірність нових конфліктів: Ізраїль – Іран; Туреччина – Греція; Вірменія – Азербайджан; Індія – Пакистан. Кожен із них знижує підтримку України. Зростає втома від війни не лише у світі, а й у нас.

Наша економіка показує незначні ознаки зростання, але вони надто малі, щоб надолужити втрачене, щоб бути самодостатніми й щоб самим фінансувати війну. Ми все більше залежимо від західної допомоги та Міжнародного валютного фонду, а наш держборг дедалі ближчий до річного обсягу створюваного ВВП.

Наступного року з ймовірністю близькою до 90% нас змусять заморозити конфлікт. А в нас досі немає свого амбітного плану майбутнього, або навіть менш амбітного плану "Б" на такий випадок.

Хороші новини

Тепер до добрих новин. Головна – ми потрібні Америці. Цитата американського президента Джо Байдена: "Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США". Нас вперше протиставили разом з Ізраїлем – "осі зла": Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї. І це дуже гарна новина.

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Ми сьогодні є частиною національних інтересів США. Такий же інтерес, як Південна Корея в Азії, а Ізраїль на Близькому Сході, адже це країни-союзники США за межами НАТО.

Друга гарна новина. За наявності свого амбітного плану на нас може чекати доля Південної Кореї – успішної процвітаючої сильної країни. Але цей план можливий як частина великої американської гри (хай навіть шахової). І, нагадаю, у шахах пішак може стати Ферзем, але для цього треба попрацювати.

До добрих новин додам згуртованість та єдність української нації, якої не було ніколи в нашій історії. Попри потенційне "заморожування" конфлікту, це також дасть Україні час для перезавантаження економіки та оборонного комплексу.

"Зупинка" війни відчинить двері для сотень мільярдів доларів для відновлення інфраструктури та відновлення економіки. Досвід наслідків інших військових конфліктів показує, що Україна має шанс списати не менше 50% державного боргу і реструктуризувати те, що залишилося, на вигідних умовах.

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Зруйнована економіка дасть чудові умови для зниження податкового та адміністративного навантаження та створить додаткові стимули для інвестицій в країну. Ключовими драйверами зростання економіки будуть:

екосистема ОПК й інновації світового рівня, що там створюються;

будівництво;

інфраструктурні проєкти;

створення нових машинобудівних виробництв;

енергетичні проєкти;

вільні економічні зони в депресивних регіонах;

IT, у тому числі продуктове.

Війна показала нам усім, наскільки важливо думати про майбутнє і про те, як правильно формувати політичні еліти. Це стане розквітом справжнього проукраїнського парламентаризму. На завершення нагадаю, що будь-яка криза – це не тільки втрати і біль, це ще й можливості. І вони наче відкриваються перед Україною!