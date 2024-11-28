Не кордони 1991-го: що є справжньою перемогою України

Коли у мене запитують, що для мене є перемогою України у війні з Росією, то я відповідаю, що ми маємо орієнтуватись не на кордони 1991 року.

Звільнення територій – це бонус до перемоги

Якщо ви готові сприймати як переможний лише "сценарій-максимум", тоді будь-який інший ви будете сприймати як поразку. Далі читайте в колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Ситуація продовжує погіршуватися: що відбувається на фронті

Якщо для вас перемога – це обов'язково розвал Росії, то тоді навіть вихід на кордони 1991 року ви будете сприймати як "зраду". Якщо для вас перемога – це тільки вихід на кордони 1991 року, то тоді, наприклад, зупинення ворога і вибивання його з території Запорізької та Херсонської областей для вас – це програш.

Тому інколи завищені очікування здатні призводити до колективної фрустрації в суспільстві.

Варто згадати про те, як виглядає реальне співвідношення сил і економічної могутності наших держав, і зрозуміти один факт. Ми чинимо опір країні, яка за прогнозами всього світу мала перемогти нас у перші два тижні війни. Ба більше – ми навіть на третьому році війни не даємо країні-агресору вийти на кордони Донецької області. Це є величезна перемога сама по собі.

Тож маємо зберігати тверезість. Справжня перемога – це збереження України, яка буде одночасною і незалежною, і матиме суверенітет.

Тому що можна бути як Білорусь – тобто мати державність, але не мати суверенітету і не вирішувати власноруч свою долю.

Якщо в підсумку нашої війни ми зможемо зберегти Україну – це й буде перемога. А будь-які звільнені території – це безумовно важливий, але лише бонус до головної мети.

Повну версію інтерв'ю з Павлом Казаріним – читайте за посиланням.