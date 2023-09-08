Дуже погано помітно, – Євлаш детально пояснив, як росіяни мінують фронт

На Сході інтенсивність мінувань противника дуже висока. Окупанти використовують таку саму тактику, що і на Півдні – вщент заміновують всі ймовірні напрямки, на яких можливі активні бойові дії ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що росіяни застосовують мобільні групи, які оперативно виїжджають на напрямок та заміновують протягом 5 – 6 хвилин.

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Як відбувається мінування

Від окопів на передній лінії росіяни встановлюють різного типу інженерні загородження, наприклад, колючий дріт. Потім іде протитанкове мінне поле на відстані до 1,5 кілометри, аби танки та важка броньована техніка не змогла під'їхати близько. За ними протитанкові рови, шириною до 3 метрів й глибиною до 2,5 метрів. Далі встановлюють ще одне мінне поле та інженерні загородження типу "зуби дракона" тощо.

Крім цього, росіяни використовують дистанційне мінування. Зокрема, завдяки різним артилерійським боєприпасам, які діють як касетні снаряди та хаотично розкидаються довкола точки ураження.

Їх дуже погано помітно й неможливо прослідкувати. Якщо, наприклад, мінні та протитанкові поля наносяться на карту, то ці можна зняти лише проходячи спеціальною технікою,

– зазначив Євлаш.

Ворог мінує мости, балки, яри, лісосмуги, посадки, дороги, ймовірні місця, кудою можуть іти наші бійці. Російські загарбники ефективно застосовують різні розтяжки.

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Безжальна тактика ворога

У нас є вітчизняна та західна спецтехніка, яка розряджає мінно-вибухові загородження. При правильному плануванні та застосуванні техніки можна ефективно долати мінні поля ворога.

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"Ми це все фіксуємо, бачимо та знаємо. Наші захисники мають досвід та знають як проходити. Життя та здоров'я наших захисників це перше й найголовніше, що у нас є. Ми не можемо дозволити собі тактику, яку використовує ворог, який безжально кидає на міни тисячі окупантів", – додав начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

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