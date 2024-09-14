Аби мобілізація остаточно запрацювала: Дикий назвав 2 критичні речі, які необхідно доопрацювати

У законі про мобілізацію необхідно доопрацювати кілька питань, щоб вона остаточно запрацювала.

Що саме потрібно покращити – у розмові з 24 Каналом поділився ветеран війни з Росією Євген Дикий.

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Військовий облік і не тільки

За словами Дикого, закон про мобілізацію тільки впорядкував військовий облік, не посиливши відповідальність за ухилення від нього.

Також він не ввів граничний термін служби для тих, хто вже майже три роки боронить Україну від країни-терористки Росії.

Це, на мою думку, дві критичні речі, необхідні для того, щоб мобілізація остаточно запрацювала <..> Я не виключаю, що восени доведеться це робити,

– зазначив ветеран війни з Росією.

І додав, що багатьом людям, як виявилося, вистачило простого впорядкування військового обліку, аби вони згадали про свій обов'язок і пішли його виконувати.

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Потрібне було всього лише нагадування з боку держави. Хоча з великою імовірністю перша хвиля почне спадати. Що більше, Росія кине всі резерви, щоб зірвати мобілізацію. Тоді, можливо, доведеться робити якісь наступні кроки для її посилення.

Також важливий крок, якого очікуємо, – нормалізація ситуації рекрутингом. Нібито Генштаб вже оголосив, що дозволить військовим частинам самостійно проводити рекрутинг і мобілізовувати людей напряму й добровільно. Оголосити – оголосив, але "нормативки" ще відповідної немає. Щойно її підпишуть, я буду значно спокійнішим,

– констатував Євген Дикий.