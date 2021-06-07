Тиша, обмін полоненими та КПВВ: у ТКГ анонсували теми нових зустрічей

Засідання Тристоронньої контактної групи відбудуться вже 8 та 9 червня. Сторони у форматі відеоконференцій обговорять 6 питань.
8 червня відбудуться відеоконференції трьох підгруп. На 9 червня заплановане загальне засідання ТКГ.
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Які підгрупи засідатимуть 8 червня:
- робоча група з питань безпеки,
- політичних питань,
- гуманітарна група,
- економічна група.
Що обговорять на засіданні ТКГ
- Порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками та вдосконалення контрольного механізму;
- імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки Плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;
- обмін полоненими;
- повний доступ міжнародних організацій на окуповані території;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4. Їх мета – повернення до суворого дотримання режиму тиші.
Українська делегація для участі у ТКГ зауважила, що міжнародні партнери підтримують цей напрямок нашої політики.Зверніть увагу! Україна хоче перенести засідання ТКГ з Білорусі в іншу країну. Все тому, що після затримання у Мінську активіста Романа Протасевича та запрошення проросійських бойовиків у гості, Білорусь більше не є нейтральною країною. За словами спікера української делегації, після зміни міста може змінитися і формат перемовин.