Тиша, обмін полоненими та КПВВ: у ТКГ анонсували теми нових зустрічей

7 червня 2021 , 07:33
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Джерело:

телеграм української делегації для участі у ТКГ

Засідання Тристоронньої контактної групи відбудуться вже 8 та 9 червня. Сторони у форматі відеоконференцій обговорять 6 питань.

8 червня відбудуться відеоконференції трьох підгруп. На 9 червня заплановане загальне засідання ТКГ.

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Які підгрупи засідатимуть 8 червня:

  • робоча група з питань безпеки,
  • політичних питань,
  • гуманітарна група,
  • економічна група.

Що обговорять на засіданні ТКГ

  • Порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками та вдосконалення контрольного механізму;
  • імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки Плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;
  • обмін полоненими;
  • повний доступ міжнародних організацій на окуповані території;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4. Їх мета – повернення до суворого дотримання режиму тиші.

Українська делегація для участі у ТКГ зауважила, що міжнародні партнери підтримують цей напрямок нашої політики.

Зверніть увагу!  Україна хоче перенести засідання ТКГ з Білорусі в іншу країну. Все тому, що після затримання у Мінську активіста Романа Протасевича та запрошення проросійських бойовиків у гості, Білорусь більше не є нейтральною країною. За словами спікера української делегації, після зміни міста може змінитися і формат перемовин.
Автор: Софія Мінджоса