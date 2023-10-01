Аж ніяк не "перемога": Данілов розкрив секрет фірмового жесту Залужного

На багатьох світлинах Валерій Залужний демонструє свій фірмовий жест. І вам може здаватися, що він означає "перемога". Але ж ні: Олексій Данілов пояснив його справжнє значення.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук секретар РНБО не лише розповів про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він нарешті розкрив таємницю жесту, який він постійно показує.

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Що означає фірмовий жест Залужного

Власне, під час спілкування з ведучою до кабінету Данілова заглянув Залужний. Вони привіталися, обійнялися і можна було відчути атмосферу братерства, що неабияк зворушило як саму Мосейчук, так і всіх присутніх.

Тож, вона спитала, як там сам Валерій Федорович. На це Олексій Данілов зазначив, що у нього завжди все добре. Головнокомандувач ЗСУ перед зйомкою якраз повернувся з фронту. Достеменно невідомо, коли саме це було.

Водночас секретар РНБО вирішив спитати, чи розуміє Мосейчук, що за жест показує Залужний. Вона припустила, що він показує літеру "V", що символізує перемогу. За словами Олексія Данілова, всім спадає на думку саме це. Але мало хто знає, що ж це за жест насправді. І тут він узявся пояснювати.

Це була боротьба свого часу, коли ще стріляли з лука. Коли були старі війни. Коли брали в полон, то перше, що робили, – це відрубували фаланги пальців, щоб не було спроможності затягувати лук. І коли Федорович показав саме так, то на це мало хто звернув увагу. Це означає: "Ми затягуємо лук і будемо вас стріляти",

– пояснив Данілов.

Після цього він продовжив розповідати, як там сам Валерій Федорович. За словами секретаря РНБО, у Залужного "завжди все добре".

У головнокомандувача завжди гарний настрій, він не падає духом, як би складно не було. Данілов додав, що у перші дні повномасштабного вторгнення побачив внутрішнє братерство військових, стосунки Залужного з його підлеглими. Деякі, до слова, старші за нього. Попри це, "у них є повага один до одного, людське ставлення".

Вони розуміють, що таке життя і смерть,

– додав Данілов.

За словами Олексія Данілова, військове керівництво усвідомлює відповідальність, яка на ньому лежить. Водночас він додав, що ми не усвідомлюємо, якою людиною потрібно бути, "щоб не зламатися за тих обставин, які склалися 24 лютого 2022 року".