"І король голий, і будинок картковий": розвідка пояснила, що означає заколот Пригожина в Росії

В Росії тривають внутрішні процеси, ці конфлікти – це наслідки вторгнення в Україну. Заколот Пригожина – не перший і не останній випадок подібних "повстань" проти режиму Путіна.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він вважає, що Путін – це "підбитий льотчик" і пояснив, що ж відбуватиметься в Росії далі.

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Це не вперше і не востаннє. Це наслідки російського повномасштабного вторгнення в Україну. На наших очах починається трансформація Росії,

– заявив Юсов.

За його словами, спроба заколоту Пригожина яскраво показала неготовність російських силовиків і чиновників різних рангів публічно захищати режим Путіна.

"Якщо порівнювати ті події, які передували заколоту Пригожина, – повстання Російського добровольчого корпусу і представників "Легіону Росії", у них виявилась вища підтримка серед населення, ніж підтримка Путіна", – додав представник розвідки.

Ба більше, Юсов наголосив, що враховуючи як легко і швидко дестабілізувалась ситуація під час заколоту Пригожина і яких втрат зазнали російські сили безпеки і оборони – зрозуміло одне: все що може бути дієвим, перебуває в Україні, а в Росії нічого боєздатного не залишилось.

Путін – збитий льотчик

Після невдалого бунту глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина і спроби військового перевороту в Росії навпроти диктатора Володимира Путіна уже поставили позначку, що це збитий льотчик. З міжнародними злочинцями мало хто хоче спілкуватися. Йдеться навіть про ті країни, в яких демократичні цінності не стоять у першому ряду.

У них просто немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у своїй країні.

Звичайно, навпроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив імідж, який, так, кривавий вбивця, так, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Усі переконалися, що це не так. Усі переконалися, що і король голий, і будинок картковий,

— пояснив Юсов.

Представник ГУР додав, що бунт Пригожина безумовно матиме подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна.

Довідка. 23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин оголосив про початок збройного конфлікту з міноборони РФ. Він заявив, що 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість".

Щоправда, уже 24 червня після деяких "успіхів" ("вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти у Ростові-на-Дону та Воронежі, а також знищили 7 бортів російської авіації), він сказав, що найманці повертаються до таборів, а сам він нібито поїде до Білорусі.