Що означає "вирішальна фаза війни" від глави Пентагону: пояснення Жданова

Глава Міноборони США Ллойд Остін вважає, що зараз настала "вирішальна фаза війни" в Україні, тому колективна підтримка країн Заходу є життєво важливою Києву.

Утім коректніше перекласти цю заяву Пентагону як "визначальна стадія". Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що це означає. Ситуацію на фронті він прокоментував 24 каналу.

Про що мовиться Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, – міністр оборони США

За його словами, сьогодні почалося "змагання" між Україною та росією – хто перший підготує резерв.

Або ми сформуємо угруповання військ для проведення контрнаступу за допомогою наших західних партнерів, або росія накопичить резерви й ми отримаємо нову хвилю наступу з боку країни-агресорки,

– сказав Жданов.

На його думку, в цьому й полягає "визначальна стадія", про яку говорили в міноборони США.

Вже є крайня дата

"Я так розумію, дата готовності до наступу з обох сторін – це друга половина серпня. Хто перший матиме готові резерви, той виграє цю "гонитву" й зможе першим почати наступ", – додав Жданов.

Вирішальний етап – Жданов назвав дату готовності обох сторін до наступу: дивіться відео

Бойові дії в Україні зараз на вирішальній стадії – Ллойд