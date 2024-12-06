Військовий сказав, чого найбільше потребують ЗСУ для наступу

Для наступу українській армії не вистачає всього – і літаків, і артилерії, і дронів, і набоїв. Але насамперед мовиться про людей, їх суттєво бракує у війську.

Таку думку 24 Каналу висловив старший лейтенант, колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник, зауваживши, що потрібно мати не менші сили, аніж у росіян, щоб наступати.

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Чого потребують ЗСУ для наступу

Військовий доволі скептично ставиться до ймовірності чергового наступу ЗСУ на територію Росії. Він вважає, що це абсолютно правильна тактика – переносити війну на територію ворога. Втім, Україні для таких дій не вистачає передусім людей.

Росіяни зараз наступають на декількох відтинках не тому, що вони такі сильні. Абсолютно ні. А тому, що ми маємо постійний дефіцит людей, морально-психологічного забезпечення в окремих батальйонах і бригадах. Це дуже м'яко говорю,

– наголосив Микола Мельник.

Зараз, за його словами, не вистачає всього: літаків, БпЛА, артилерії, мінометів, набоїв, танків тощо. Та загалом про будь-який вид зброї можна сказати, що українським воїнам його бракує.

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Якщо враховувати обмежений ресурс та наші головні потреби – це засоби ППО, літаки та далекобійна зброя, яка може знищувати логістичні вузли та логістичні центри противника. Але загалом нам потрібно все-все й у величезній кількості,

– підкреслив старший лейтенант.

Важливо, щоб під час наступу були хоча б не менші сили, ніж у ворога. Але, як зазначив Микола Мельник, ЗСУ ніколи не мали такої розкоші. Українські оборонці, у кращому випадку, наступали один до одного.

Напередодні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що США нададуть Україні масштабну військову допомогу, включаючи сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.