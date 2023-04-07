Без цього буде складно, – Ігнат пояснив, що треба для вдалого контрнаступу ЗСУ
Україна ретельно готується до майбутнього контрнаступу, назвати його простим не можна. І для того, аби він був успішним необхідно мати перевагу у повітрі над російськими окупантами.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу пояснив, чому Україні так потрібна сучасна авіація, інформує 24 Канал.
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Щоб наступ був успішний потрібно завоювати перш за все перевагу у повітрі. Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації – це доволі складно, м'яко кажучи,
– зазначив Юрій Ігнат.
Йти у наступ під вогнем ворожої авіації – складно
Речник також додав, що росіяни продовжують атакувальні дії на суходолі. Атаки з повітря здебільшого здійснюються з кораблів: окупанти використовують керовані авіаційні бомби й інше ракетне озброєння.
Ми ведемо протиповітряний бій, вражаємо засоби ураження, а інколи і ворожу авіацію, коли вони наближаються близько до наших кордонів. Тому казати, що зараз вже має відбутись контрнаступ без того, щоб дійсно посилити наше панування в повітрі, нашу перевагу навряд чи можливо,
– пояснив речник.
Україна все ще чекає на рішення по F-16
За його словами, наразі Україна все ще продовжує отримувати посилення від країн Заходу. Мова і про системи ППО Patriot, і Samp-T разом з людьми, які навчилися працювати на цих комплексах.
"Так, це посилить перевагу України в певних регіонах, де буде вирішено поставити ті комплекси", – вважає Ігнат.
При цьому він зазначив, що хотілося б якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Мова йде, зокрема, про F-16, адже це б дійсно допомогло нам швидко втілити мрії у життя.