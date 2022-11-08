Пригожину потрібна будь-яка перемога, щоб висунути ультиматум Путіну, – Жданов

Пригожин відчайдушно бореться за владу в Росії. Для просування своїх позицій у Кремлі йому необхідна будь-яка перемога на полі бою в Україні.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що Пригожин з сарказмом говорить про армію та Путіна.

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Боротьба за владу в Росії

Жданов розповів, що в Росії тріумвірат Суровікін – Пригожин – Кадиров намагається прийти до влади. Як говорив Черчилль, боротьба бульдогів під килимом. ПВК "Вагнера" повністю фінансується коштом міністерства оборони Росії.

Тобто, техніка, озброєння, боєприпаси, це все державним коштом. Коштом російських платників податків утримується ПВК "Вагнера". І Пригожин прагне перемоги,

– зазначив військовий експерт.

Жданов про те, що Пригожину потрібна будь-яка перемога, щоб висунути ультиматум Путіну: дивіться відео

Пригожину потрібна будь-яка перемога

Він продовжив, що Пригожину потрібна будь-яка перемога. Не Павлівка, а ось Вугледар, Бахмут, Соледар – так. Тоді він зможе висунути Путіну ультиматум, мовляв, Генштаб без перемог, а ПВК Пригожина захопила нову територію.

"Пригожин заявляв, що в нього вже 30 тисяч людей воює в Україні, і це вже цілий армійський корпус. Суровікін буде всіляко підтримувати й допомагати Пригожину здобути перемогу на полі бою на такій складній ділянці. Там зійшлись інтереси політичної волі Путіна щодо окупації Донецької області в адміністративних кордонах і амбіції Пригожина по просуванню себе перед Путіним з метою захоплення влади", – зауважив Жданов.

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