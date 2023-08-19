Є одна річ, яка дозволить Росії досягнути успіхів: у розвідці Естонії розповіли, чи наважиться

У війні проти України Росія продовжує зазнавати колосальних втрат. Але це не зупиняє Путіна. Водночас у розвідці наголошують, що без мобілізації країна-агресорка на успіхи вже може не розраховувати.

Себто, якщо Кремль хоче втілити у життя мрії Путіна, то необхідно буде провести у Росії чергову велику хвилю мобілізації. Це розповів заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії Март Вендл.

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Росії треба більше солдатів

Він переконаний, що Росії знадобиться провести або велику хвилю мобілізації, або суттєво наростити кількість тих, хто підпише контракт з міноборони. Лише таким чином можна буде досягнути бодай якогось успіху. До прикладу, вихід на адміністративні межі Донецької області.

Із суто військового погляду, мобілізація Росії була б необхідною для отримання більшої потужності нападу, але, ймовірно, це був би дуже непопулярний крок із внутрішньополітичного погляду,

– зауважив він

За словами Вендла, у Росії прагнуть втриматися та не допускати нової хвилі мобілізації. Водночас він додав, що у березні 2023 року оголошували суттєвий набір до армії окупантів.

"На сьогодні це триває деякий час, і поставлені цілі, ймовірно, не досягаються, хоча наплив контрактників такий, що бойові втрати будуть відшкодовані", – зазначив він.

Іде війна на виснаження