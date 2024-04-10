"Дефіцит, який надто затягується": Зеленський розповів, що конче необхідно Україні

За словами президента, Україні потрібні системи ППО та бойові літаки, щоб захистити міста від російського терору.

Про необхідне озброєння Володимир Зеленський розповів у зверненні до учасників Дельфійського економічного форуму.

Читайте також Чому партнери не дають Україні додаткові системи Patriot: Ступак назвав можливі причини

Також Україні необхідна артилерія, аби просуватися на фронті та звільняти території від російської окупації.

Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю,

– заявив Зеленський.

Справедливість та рішення

Президент додав, що, окрім озброєння, Україні потрібна справедливість. Йдеться про тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал. Зеленський пояснив, що мав на увазі більші санкції проти Росії, конфіскацію путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації.

Зеленський підкреслив, що це може бути абсолютно реальним і залежить тільки від політичної волі партнерів.

Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога,

– звернувся президент.

Системи ППО можуть захистити енергетику України