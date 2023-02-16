Підготовка до 24 лютого: як Путін хоче компенсувати невдачі на фронті

Наближається річниця війни, яку в Росії досі називають СВО. Відсутність будь-яких перемог на фронті в Кремлі хочуть замаскувати концертом, хоча святкувати очевидно нічого.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський. Він переконаний, що російські медіа працюють за принципом "повідомити про початок чогось грандіозного, але замовчати його невдалий результат".

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Олевський вважає, що "превеселий ярмарок марнославства" повинен компенсувати відсутність російських перемог на фронті, про які Владімір Путін мав би говорити 24 лютого. Це видно з постійних відкладань щорічних звернень, зазвичай Путін це робить, коли йому немає що сказати, але сподівається, що все ж щось з'явиться.

Олевський повідомив, що незабаром має відбутися звернення до федеральних зборів, зустріч з представниками великого бізнесу і з людьми, яких Росія вважає лідерами Абхазії та Південної Осетії.

"Створюють відчуття, що все добре"

Путін не може прозвітувати про захоплення Харківської, Запорізької чи Донецької і Луганської областей. Натомість артисти повинні створювати відчуття, що все добре, наголосив мовець.

Вони часто це роблять, своїм співом та сміхом компенсують фактичну відсутність будь-яких новин, які Путін хотів би озвучити,

– підкреслив Олевський.

Він припустив, що представники Осетії та Абхазії можуть повідомити гарні новини. Імовірно, вони не заявлять про приєднання до Росії, але певні новини від них можуть бути.

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Як працюють кремлівські медіа

Олевський зауважив, що починається відчайдушний російський наступ на Куп'янському напрямку. В Бєлгороді окупаційна армія мобілізує війська.

Подібні дії журналіст схарактеризував принципом "ми не можемо перемогти, але ми будемо наступати". Проте зовсім не означає, що цей наступ реально зможе до чогось призвести і не закінчиться наступного дня.

Кремлівські медіа натомість виробили принцип, який перечить будь-яким журналістським стандартами – вони роблять новини в майбутньому часі, підкреслив мовець. Тобто заявляють про початок певної дії, ніколи не повідомляючи про її закінчення. Натомість аудиторія має або не цікавитися результатом, або одразу забути про повідомлення.

У людей виробляється звичка вважати, якщо щось почалось, то воно вже сталося, не ставлячи питання про те, що буде далі. А іноді спеціально відвертаються, щоб не дай Боже не поставити собі питання про те, що чим все закінчилося. Адже за ці питання зараз можна сісти до в'язниці років на 6 мінімум,

– зауважив журналіст.

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