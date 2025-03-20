Така стратегія загрожує співпраці Росії з союзниками: чим Путін міг задобрити Трампа

Під час телефонної розмови Путіна й Трампа російський диктатор міг передати американському президенту важливу інформацію. Це могло спонукати Трампа до тимчасових поступок Путіну.

Про це заявив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що ситуацію варто розглядати в ширшому міжнародному контексті, а не лише через призму війни Росії проти України.

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"Стратегія Путіна полягає в тому, щоб обмінювати умовний Іран. Там є і Китай, і Венесуела, й інші країни. Також там будуть російські природні ресурси. Усе це він пропонує в обмін на Україну. Цей процес триває", – сказав Аббас Галлямов.

Що Путін запропонував Трампу

Він додав, що Дональд Трамп поки що не домігся негайного перемир'я. Утім, Владімір Путін, імовірно, передав Трампу інформацію про іранську військову програму. Крім того, він висловив свої аргументи щодо того, чому не погоджується на перемир'я.

Зокрема, це могло стосуватися того, що Росія зараз наступає, тож Україні вигідніше погодитися на припинення вогню, а також того, що Україна може продовжувати нарощувати озброєння.

Наостанок, аби схилити американського президента на свій бік, за словами Галлямова, Путін передав йому інформацію про іранську ядерну програму.

Коли бачиш ситуацію в ширшому масштабі, немає відчуття, що Трамп програє й поступається Путіну. У питаннях, пов'язаних із Росією та Україною, – так. На глобальному рівні – ні. Відбувається обмін,

– пояснив Галлямов.

Він припустив, що Росія, імовірно, просила Трампа припинити постачання зброї Україні. А оскільки США вже робили подібні кроки після конфлікту в Білому домі, то виключати можливість такого рішення з боку президента США не можна.

"Трамп не домігся негайного перемир'я, але й не відмовився від підтримки України зброєю. Це означає, що в цьому питанні він не поступився Путіну", – пояснив Галлямов.

Трамп знав позицію Росії

Він зауважив, що перед особистою розмовою Путіна й Трампа відбувалися попередні переговори. Представники президентів ще до телефонної розмови визначали позиції сторін. Усі вони готували так звані списки, які зрештою передавалися президентам.

Тому Путіну не було потреби озвучувати позицію особисто, адже у Трампа вже був цей документ із позицією Росії. Тож цілком можливо, що вони навіть не порушували тему припинення постачання зброї Україні.

Так відбувається завжди. Відповідно, Трамп не брехав, коли говорив, що вони з Путіним це не обговорювали, – це питання порушили раніше. І Путін не брехав, коли казав, що його позицію донесли. Її справді озвучили, але не напряму, – підсумував Галлямов.

За його словами, Трамп уже знав позицію Росії, але також отримав інформацію про Іран, тому відклав питання до нової зустрічі в Саудівській Аравії.