Що робить Україна задля відновлення авіаперевезень: заява Криклія
Українська влада має намір якомога скорше відновити авіаційне перевезення як всередині України, так і міжнародні. Зокрема, зараз тривають перемовини Києва з різними країнами щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень.
Україна веде перемовини щодо відновлення авіаперевезень
Про те, що Україна веде перемовини щодо відновлення авіасполучення з низкою країн, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Відповідний допис з’явився у фейсбуці.
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Триває робота, щоб уже незабаром наші громадяни змогли безпечно їздити та літати по Україні, та за її межами,
– зауважив посадовець.
Криклій додав, що перемовини з різними країнами світу щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень ведуть спільно українські Мінінфраструктури та МЗС.
За його словами, наразі українські аеропорти вже готуються зустрічати перших пасажирів на нових злітно-посадкових смугах. На підтвердження цього він опублікував відповідне відео.
"Зараз, як ніколи важливо, підтримувати та розвивати регіональні аеропорти. Коронавірус вніс свої корективи в життя практично всієї планети", – говорить Криклій на початку ролику.
Далі він розповідає про здобутки у сфері відновлення авіаінфраструктури.
Відновлення авіасполучення: що вже зробила українська влада
- У червні планують завершити реконструкцію злітної смуги в Одеському аеропорту. Роботи тут виконано вже на 98%. За словами Криклія, саме для Одеси коронакриза має стати періодом нових можливостей, і кількість туристів тут може зрости в рази.
- Розпочинається підготовка проєкту будівництва аеропорту в Мукачеві. Очільник Мінінфраструктури підкреслив, що для розвитку авіаційної інфраструктури на Закарпатті поява нового летовища є важливою.
- Триває підготовка проєкту модернізації аеропорту в Дніпрі. Водночас відбувається робота над проєктом злітної посадкової смуги, яка має бути надійною та здатною приймати сучасні пасажирські літаки.
- Влада визначає джерела фінансування для покращення злітної смуги в Херсонському аеропорту.
- Та обов’язково підтримує два державні аеропорти – "Львів" і "Бориспіль".
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Які заяви лунали раніше щодо відновлення внутрішнього та міжнародного авіасполучення
У середині травня головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що уряд розгляне питання відновлення пасажирського авіасполучення з країнами Європи тоді, "коли у них відкриється авіасполучення".
Зараз вони пересунули дату можливого відновлення на 15 червня і кажуть, що раніше не буде. Якщо у них відкриється авіасполучення, то Україна теж буде розглядати питання відкриття авіасполучення з країнами ЄС,
– зауважив він.
За його словами, у ЄС щотижня відбуваються наради відповідальних міністрів щодо відкриття туристичного сезону й відновлення авіасполучень.
Крім того, Владислав Криклій підкреслив, що ситуація з відновленням регулярних авіаперевезень також залежить від готовності інших держав приймати українців. Водночас відновлення авіасполучення може відрізнятися по регіонах.
У Мінінфраструктури обговорили й питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину. Наразі відомо, що Україна може відновити сполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня).
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Коли відновлять авіасполучення: основне
- Україна закрила авіасполучення з іншими країнами ще 17 березня. Сталося це у межах боротьби з коронавірусом. Водночас свої кордони, зокрема повітряни, закрили й інші країни світу.
- Упродовж карантину виконували чартерні спецрейси, які повертали українців додому із різних куточків світу.
- Окрім того, за спецумовами Україна виконує рейси із доправлення заробітчан до Європи. Такі рейси вже відбулися в Лондон, Відень, Гельсінкі та Франкфурт.
- Рішення про відновлення польотів має схвалити Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.
- Раніше Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення.
- Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі.
План відновлення транспортного сполучення / Інфографіка 24 каналу