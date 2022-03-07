Що робити, якщо не працює лінія 103 на Миколаївщині: додаткові номери

У зв'язку з намаганнями агресора просунутися до Миколаєва, лінії 103 можуть бути перевантаженими. Тож збережіть собі додаткові номери телефонів, які можуть врятувати вам життя.

Якщо на території Миколаївської області не працює лінія 103 – панікувати не варто. Натомість краще зателефонувати на додаткові номери.

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Додаткові номери швидкої допомоги для мешканців Миколаївщини

Їх, власне, і запустили для тих випадків, якщо телефонна лінія швидкої допомоги перевантажена.

0504509042;

0675162895;

0675163084;

0504909132.

У Миколаївській обласній військовій адміністрації наголошують, що номери можна використовувати на всій території області. Тож, якщо в екстреній ситуації ви не можете додзвонитися на 103 – відразу ж телефонуйте за одним з номерів, вказаних вище.

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