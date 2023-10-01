Мобілізація триває: що робити, якщо повістка прийшла на підприємство

В Україні триває повномасштабна війна, а отже і загальна мобілізація. В цей час військовозобов'язані можуть отримати повістки на роботі, за місцем проживання та в громадських місцях.

Адвокат Андрій Карпенко розповів, як діяти, якщо повістка прийшла на підприємство. За його словами, закон дозволяє вручати повістки військовозобов'язаним за місцем їхньої роботи.

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Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі

Карпенко розповів, що роботодавець має чіткі зобов'язання не лише сповістити, а й проконтролювати явку працівника до військкомату. Порядок його дій та взаємодії з державними органами у такому випадку передбачений законодавством та постановою Кабміну № 1487 від 30 грудня 2022 року.

Після отримання від ТЦК повістки на підприємство з інформацією, хто та на який час викликається, треба здійснити наступні кроки:

Роботодавець має видати наказ, яким безпосередньо сповіщають осіб про те, що вони зобов'язані з'явитися до Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК СП).

Потім слід довести цей наказ до відома працівників, на яких він поширюється, і забезпечити їхнє прибуття до військкомату. Також варто у триденний термін надіслати копію наказу до ТЦК та СП.

Керівник підприємства зобов'язаний проконтролювати прибуття військовозобов'язаного до ТЦК. У разі неявки він повинен повідомити військкомат, що його працівник не з'явився в призначений час.

Якщо працівник відмовляється підписувати наказ, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату, потрібно скласти акт про відмову від підпису наказу в присутності трьох осіб і скерувати його до ТЦК.

Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення, вчинене протягом року та в особливий період, за яке вже було адміністративне стягнення тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.