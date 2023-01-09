Мобілізація в Україні: що робити, якщо заброньованому чоловіку вручили повістку

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Деяких чоловіків можуть забронювати від мобілізації підприємство або організація, де вони працюють.

Забронювати чоловіків можуть лише на декілька місяців. Хоча бувають випадки, коли вручити повістку можуть навіть заброньованим. Що робити у такому випадку – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Бронювання під час мобілізації: які підприємства мають таке право

Що робити, якщо заброньований працівник отримав повістку

Юрист Дмитро Дончак розповів, що видача повісток заброньованим чоловікам – цілком законна. Попри бронювання, ці чоловіки залишаються військовозобов’язаними. Ці особи мають своєчасно повідомляти військкомат про зміну сімейного стану або адреси проживання, народження дитини тощо.

Є один із видів повісток – це повістка-виклик. Якщо вам вручили цей документ, то необхідно прийти з ним до військкомату та мати при собі документи, що підтверджують бронювання. Після цього вас можуть відправити на медкомісію для перевірки стану придатності до служби. Зауважимо, що це цілком законно.

Якщо ваше бронювання дійсне, то після проходження медкомісії вас відпустять.

Бронювання чоловіків в Україні: останні новини

Нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, як відбувається процес бронювання співробітників. За його словами, кожен випадок розглядається індивідуально.

24 Канал писав, чи можна військовому ЗСУ звільнитися під час служби, якщо його забронювали на роботі.

писав, чи можна військовому ЗСУ звільнитися під час служби, якщо його забронювали на роботі. З 1 грудня в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації. Підприємства отримали певні вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб їхні співробітники змогли отримати відстрочку.

До речі, Європейська бізнес асоціація закликала уряд продовжити чинні бронювання працівників ще на два місяці.

Якщо заброньованому чоловіку вручили повістку, то документи, які підтверджують бронювання, він має показувати лише у військкоматі.