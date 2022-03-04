Що робити жителям Криму, якщо окупанти призивають їх на війну проти України: інструкція

На восьмий день війни російський агресор втратив близько 10 тисяч людей у війні проти України. Ворог намагається мобілізувати до своїх військ людей з окупованих територій Криму та Донбасу.

Варто змінити номер і місце проживання

У Прокуратурі Криму та Севастополя дали поради мешканцям окупованих територій, як уникнути призову на війну Росії проти України.

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Перш за все, жителі окупованих територій Криму, Донецької та Луганських областей – громадяни України, навіть якщо вимушено взяли паспорт РФ.

Якщо окупанти змусили вас вступити до збройних сил РФ чи союзних військ – ви будете розглядатися жертвами воєнних злочинів Росії.

Людям з окупованих територій радять уникати отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів". Варто змінити місце проживання та номер телефону.

Якщо ж вас мобілізували, то при першій же можливості здавайтеся у полон українській армії та повідомляйте, що ви з окупованих територій. Також громадян закликали не виконувати незаконних наказів ворога.

Тих, хто добровільно приєднається до збройних сил Росії та брав участь у війні проти України, чекає ув'язнення до 15 років.



Що робити, якщо окупанти призивають на війну проти України / Інструкція Прокуратури

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