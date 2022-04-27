Що робитиме Румунія, якщо Молдова стане "гарячою точкою": відповідь експерта

Росія влаштовує провокації у Придністров’ї, тож теоретично Молдова могла б стати гарячою точкою. Що у такому випадку буде робити дружня до неї Румунія – читайте у статті.

Відповідь на це питання дав військовий експерт Олексій Мельник в ефірі 24 каналу.

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На його думку, Румунія очевидно буде політично підтримувати Молдову та спрямовувати свої ресурси на допомогу.

Але посилати свої війська в Молдову вона не буде. Бо Румунія – член НАТО, тож несе додаткову відповідальність за подібні кроки,

– заявив Мельник.

Експерт додав, що в Молдові навряд чи може дійсно виникнути масштабний конфлікт з Росією. На його думку, це відволікання уваги не лише України, а й світової спільноти.

Ситуація у Придністров'ї:

25 квітня у Тирасполі пролунали вибухи. Сходом ще два вибухи пролунали біля селища Маяк, було зруйновано антени, які відповідали за російські частоти.

Через провокації Майя Санду екстрено скликала Радбез країни. У Придністров’ї запровадили "червоний" рівень терористичної небезпеки, силовиків перевели на "казармений стан" та посилили контроль на блокпостах. Також там скасували підготовку до проведення параду 9 травня.

терористичної небезпеки, силовиків перевели на "казармений стан" та посилили контроль на блокпостах. Також там скасували підготовку до проведення параду 9 травня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ не бояться росіян у Придністров'ї та готові до того, щоб їх "зустріти".

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