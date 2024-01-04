Маємо "план Б", – у Зеленського пояснили заяву Кулеби

Днями глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у "план А" щодо військової підтримки західних країн і не має альтернативи у разі її припинення. Водночас президент Володимир Зеленський стверджує, що "план Б" є.

У чому полягає "план Б", про який заявив український лідер, сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Він пояснив, чому відрізняються слова президента та міністра закордонних справ.

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Що таке "план Б", про який говорить Зеленський

"План А" полягає у постачанні зброї. Над його реалізацією активно працює і президент, і Міністерство закордонних справ. Також є "план Б", який заохочує інвестиції у військове виробництво з боку партнерів й держави.

Це два паралельних процеси,

– зауважив Подоляк.

Президент – це СЕО України. Він набагато глибше розуміється на процесах і як вони між собою скоординовані. Адже у галузевих міністрів є інформація щодо функціональності, якими вони опікуються.

Наприклад, міністр закордонних справ Кулеба активно проводить переговорні процеси щодо надання додаткових пакетів військової допомоги Україні. Для нього це є пріоритетним функціоналом. Він не займається масштабуванням військових спільних виробництв тощо.

Президент ширше на все дивиться й розуміє, що з одного боку треба продовжувати наполегливо контактувати з нашими партнерами, тому що все ж таки ми бачимо суттєве збільшення військових пакетів. Якщо у 2022 році пакети були максимум 200 – 500 мільйонів євро, то зараз ці пакети у розмірі кількох мільярдів,

– мовив радник голови ОПУ.

Проте, на жаль, не вся зброя у потрібній кількості є в арсеналах та на складах. Зокрема, далекобійні ракети, системи ППО, велика кількість дронів, РЕБ, авіація тощо. У такому разі працює "план Б" – спільні чи окремі виробництва.

Зараз Україна немає часу, щоб напрацювати технологію, тому її краще купити чи отримати ліцензію. Виготовляти зброю з партнерами можна або на території України, або на території інших країн,

– наголосив Подоляк.

Протягом 2023 року Україна суттєво нарощувала військове виробництво. Зокрема, збільшилися дронові та ракетно-снарядні виробництва. Нині є потреба доінвестувати у виробництво засобів радіоелектронного контролю, а також отримати ліцензії, які дозволять проводити, наприклад, ремонтні роботи бронетехніки на території України.

"Це і є "план Б", який дозволить нашому військовому виробництву виглядати зовсім інакше. Якщо раніше наше військове виробництво було адаптоване під модернізовані радянські зразки зброї, то зараз це виглядає зовсім інакше. Це сучасна зброя, яка буде повністю синергована з аналогами наших партнерів по українській коаліції", – додав радник голови ОПУ.

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