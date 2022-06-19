Що Росія навіки поховала у братських могилах разом зі страченими українцями

Так вийшло, що за час війни не раз писав про девальвацію та відторгнення російської культури світовою спільнотою.

Культура проклятих

Це об'єктивний процес, що розпочався з моменту вторгнення росіян в Україну, і прогресує в міру того, як світ дізнається про військові злочини армії РФ на тимчасово окупованих територіях.

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Не раз виступав із цього приводу на телебаченні, брав участь в обговоренні різних культурних аспектів, що виникли внаслідок розв'язування РФ загарбницької війни, у ​​різних виданнях та на "круглих столах" з політологами, філософами, видавцями.

Чи справедливо світ відкидає російську культуру у всьому її різноманітті: від балету та класичної музики до сучасної літератури та кінематографа?

Чи відповідає сама спадщина російської культури за дії спадкоємців "руского міра" – нинішніх громадян РФ?

Чому війна, яка точиться в Україні у 21 столітті, змушує світ відмовитися від прослуховування симфонії, написаної у столітті 19-му в Москві?

Чому все російське тепер сприймається як російське та токсичне? Як так сталося, що тепер навіть Пушкін та Чайковський сприймаються вороже простими українцями?

Російську культуру смертельно поранили не українці-русофоби й не англосаксонські ненависники "руского міра" на Заході та за океаном. Її випатрали російські громадяни у військовій формі у Бучі, Ірпені, Сумах, Херсоні, Чернігові, Харкові та Маріуполі. Це вони у ментальності всієї світової спільноти намертво пов'язали Пушкіна з бурятськими мародерами, Чайковського – з кадировськими садистами, Толстого – з ґвалтівниками із Саратова, Брянська та Туви. І зробили це надовго, а то й назавжди.

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Мертві душі

То в чому винна російська культура, про велич та неповторність якої нам розповідали останні 300 років? У чому вона винна конкретно?

Адже не Лермонтов ґвалтував у Бучі? Не Бродський тяг з розгромленого будинку пральну машинку? Не Достоєвський стріляв у потилицю зв'язаним цивільним? Що саме зробила російська культура для того, щоб перетворитися на вигнанця скрізь, де раніше була у фаворі?

Адже ті нелюди, які знищували Маріуполь та стирали з лиця землі Чернігів, не читали ні Андрія Білого, ні Сашу Чорного. Чехов, Пушкін, Достоєвський, Шолохов, Толстой – їм порожній звук. Вони не читають книжок ні класиків, ні сучасників, вони не слухають Чайковського і не декламують Маяковського, я не певен, що вони навіть чули їхні імена.

Не всі, звичайно, але здебільшого вони ніяк не співвідносяться з російською культурою і вже, звичайно, не Паустовський навчив їх поганому.

Тож чи справедливо ставити на один щабель мародера з Ірпеня та творчість Максима Горького? Боюся, що у мене погана новина для російської культури загалом. Справедливо. Це як реакція організму на інфекцію, що потрапила всередину, – працює імунна система.

Культура, яка не має зворотного зв'язку з народом-носієм цієї культури, абсолютно марна. Її моральна значимість дорівнює нулю. Це пластмасове копійчане намисто на шиї кровожерливого дикуна. Можливо, воно подобається дикунові, але його цінність для решти світу сумнівна.

Вирок – винна

Російська культура дискредитована не тим, що вона своїми плодами та зусиллями виховала дикунів та вбивць. Вона винна в тому, що не змогла зробити дикунів та вбивць хоч віддалено схожими на людей. І відповідає вона зараз саме за незроблене, а не те, що зробила.

Її вина в тому, що постійно переконуючи світ у своїй глибині, загадковості та несхожості, вона ось уже яке століття облизує та обіляє вбивць, злодіїв, ґвалтівників та мародерів – синів своєї неповноцінної та відсталої вітчизни.

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Вона винна в тому, що найкращі її представники не мають ні можливості, ні бажання творити у себе вдома, тому що "глибинний народ" із завидною постійністю виганяє їх за межі свого ареалу проживання.

Російську культуру не хочуть не тому, що вона бездарна, вторинна чи нецікава. Її не хочуть тому, що добре розгледіли її споживачів та носіїв: від гвардійців-ґвалтівників до письменників, акторів та музикантів, які намалювали на грудях букву Z.

Усе закономірно. У цьому немає жодної русофобії. Винятково міркування суспільної гігієни – убезпечитися від отруйного та небезпечного. Казка про загадкову російську душу з сокирою, яка страждає через сльозинку дитини, перестала бути казкою. Насправді все виявилося простіше, страшніше і кривавіше.

Не вірите мені – їдьте до Бучі. Там вам все покажуть і розкажуть про: "Тварюка я, яка тремтить, чи право маю?". Результати міркувань носіїв російської культури досі продовжують викопувати із братських могил.

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