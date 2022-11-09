Ноутбуки й навіть каструлі: встановили особи росіян-мародерів і що вони крали в українців у Бучі

9 листопада 2022 , 17:21
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Джерело:

"Радыё Свабода"

Російські окупанти вкрали в українців щонайменше 58 тонн речей. Їхній перелік вражає – від каструль і ноутбуків до бензопил та вудок.

В одній із посилок, до прикладу, були шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер тощо. Особи росіян-мародерів встановили слідчі Нацполіції.

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Росіян-мародерів оголосили в міжнародний розшук

Слідчі встановили щонайменше 18 російських військових, які грабували будинки українців у Бучі та Бучанському районі й відправляли награбоване в Росію з Мозирського відділення експрес-пошти СДЕК. Про це мовиться у 2 судових рішеннях про заочний арешт ще 4 підозрюваних:

  • двох російських нацгвардійців,
  • одного – з 46-го кулеметно-артилерійського полку, який нібито дислокувався в селищі Лагуна Південно-Курильського району Сахалінської області,
  • одного – з 56-го гвардійського десантно-штурмового датського козачого полку, дислокованого у Феодосії, в тимчасово окупованому Криму.

Всіх цих загарбників оголосили в міжнародний розшук. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни. За цей злочин росіянам загрожує від 8 до 12 років у в'язниці.

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Що саме росіяни відправляли додому

Згідно з матеріалами справи, один із нацгвардійців відправив у Біробіджан посилку вагою 60 кілограмів. У ній були:

  • шліфувальна машина Vega V6-1050,
  • бензопила Stihl,
  • пароочисник Karcher,
  • ноутбук Lenovo,
  • блендер Bosch,
  • набір каструль,
  • 7 вудок,
  • 2 спінінги.

Інший російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет, в якому були:

  • електрошліфувальна машина Sturm,
  • шліфувальна машина "Зеніт",
  • електродриль "Дніпро",
  • планшет Samsung,
  • електропила,
  • генератор Sturm,
  • 2 бензопили Einhell,
  • одяг,
  • косметика,
  • двоспальний матрац,
  • ноутбук Lenovo.

Своєю чергою, боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були:

  • металошукач Gareth Ace 250,
  • бензопила Husqvarna 64,
  • планшет Lenovo,
  • машинка для стрижки,
  • автомобільний телевізор,
  • точилка для інструментів.

Військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового датського козачого полку відправив до Рубцовська найбільшу посилку – вагою 150 кілограмів. Росіянин вкрав:

  • планшет Apple iPad 10.2,
  • материнську плату MSI Z270-A PRO,
  • відеокарту Gigabyte Geforce GTX1080,
  • материнську плату ASRock FM2A55H-D6S,
  • комп'ютерний блок живлення Chieftec,
  • процесор Intel Core76700K,
  • ігрову приставку Sony Play Station 4 Slim 1 ТБ та її контролери,
  • тачку Forte,
  • лампу для манікюру Global Fashion 36W Power 15 LED UV,
  • праску для волосся Grunhelm GHC-722T,
  • вуличну музичну колонку Divoom Voombox,
  • машинку для стрижки волосся Panasonic ER-GB60-k,
  • шліфувальну машину Forte AG-8-125,
  • набір інструментів Haisser,
  • шуруповерт акумуляторний Forte CDL1215-2B2,
  • зварювальний апарат Kaiser MMA-300 HomeLine,
  • жіночу дублянку,
  • дві побутові газові балони Novogas,
  • набори для заточування інструментів Forte CD-120 і Forte CT3-3100,
  • багатофункціональний інструмент Multi Tool Forte MG 17218.

Ці речі загарбники викрали з домівок жителів села Блиставиця Бучанського району Київської області.

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Росіяни вкрали в українців щонайменше 58 тонн речей

У травні ЗМІ повідомляли, що під час повномасштабної війни в Україні російська кур'єрська служба доставки СДЕК відправила з пунктів поблизу українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Їх відправляли люди у військовій формі – російські військові або бойовики зі Сходу України.

Пік перевезень припав на початок квітня. Саме тоді окупанти тікали з Київської області та Півночі України. Українські слідчі на основі оприлюднених відеозаписів встановлюють особи загарбників-мародерів.

У квітні правоохоронці назвали ім'я російського військового, який:

  • надіслав посилку з відділення СДЕК у Мозирі,
  • причетний до розстрілу мирних жителів Бучі.

Ним виявився мозирянин Сєргєй Калацей. Він запевняв, що є громадянином Білорусі, та заперечував усі звинувачення.

У серпні стало відомо, що правоохоронці проводять повторну перевірку за фактом служби Калацея в російській армії.

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Автор: Ольга Котів