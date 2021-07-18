Викинули зброю неподалік: деталі нападу на прикордонників на Сумщині

Зловмисники, які вночі 18 липня напали на українських прикордонників на Сумщині, не мали при собі зброї. Вони заволоділи табельною зброєю охоронців рубежу, однак згодом викинули її неподалік від місця інциденту.

У Держприкордонслужбі розповіли, що "нападники завдали тілесних ушкоджень 2 прикордонникам, які були у складі прикордонного загону".

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На жаль, заволоділи табельною зброєю, проте на щастя спільно з поліцією зброю знайшли та повернули. Попередньо, нападники не були озброєні,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у Держприкордонслужбі наголосили, що дії нападників "були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити своє життя".

Напад на прикордонників: головне

На українсько-російській ділянці державного кордону невідомі скоїли напад на український прикордонний загін.

У Держприкордонслужбі заявили, що це була спроба залякування.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що 2 постраждалих перебувають у задовільному стані.

Нападників наразі розшукують. За даними прикордонників, вони втекли углиб України.

Кордони поблизу ділянки нападу посилено охороняють.