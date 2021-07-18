Викинули зброю неподалік: деталі нападу на прикордонників на Сумщині
Джерело:"РБК-Україна"
Зловмисники, які вночі 18 липня напали на українських прикордонників на Сумщині, не мали при собі зброї. Вони заволоділи табельною зброєю охоронців рубежу, однак згодом викинули її неподалік від місця інциденту.
У Держприкордонслужбі розповіли, що "нападники завдали тілесних ушкоджень 2 прикордонникам, які були у складі прикордонного загону".
Зауважте На кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник виїхав на зустрічку та збив шлагбаум: відео
На жаль, заволоділи табельною зброєю, проте на щастя спільно з поліцією зброю знайшли та повернули. Попередньо, нападники не були озброєні,
– мовиться у повідомленні.
Водночас у Держприкордонслужбі наголосили, що дії нападників "були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити своє життя".Зверніть увагу! Видання Sumy Today поширили інформацію, що до інциденту можуть бути причетними співробітники СБУ
Напад на прикордонників: головне
- На українсько-російській ділянці державного кордону невідомі скоїли напад на український прикордонний загін.
- У Держприкордонслужбі заявили, що це була спроба залякування.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що 2 постраждалих перебувають у задовільному стані.
- Нападників наразі розшукують. За даними прикордонників, вони втекли углиб України.
- Кордони поблизу ділянки нападу посилено охороняють.