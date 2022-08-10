Є широкий клубок інтересів, – політолог пояснив, що спонукає США підтримувати Тайвань

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі озвучила, що Штати повинні підтримувати Тайвань у його захисті демократії та свободи. На це є ціла низка підстав.

Про них розповів політолог Олег Саакян. Що спонукає США підтримувати Тайвань він сказав в ефірі 24 каналу.

Увага Довго чекати не довелося: Китай оголосив про нові військові навчання навколо Тайваню

За його словами, "там є більший клубок інтересів" та ціннісних орієнтирів.

"З одного боку вони спонукають дотримуватися політики єдиного Китаю, тому що США не визнають незалежності Тайваню", – наголосив Саакян.

Однак при цьому вони можуть виступати проти воєнного розв'язання цієї суперечки та підтримувати Тайвань як незалжений демократичний уряд напротивагу комуністичному та тоталітарному китайському уряду, додав фахівець.

І наголосив, що від підтримки Тайваню США не відмовляться.

Це більш широка гра з цілою низкою суб'єктів. Є ще Японія, Південна Корея та низка країн, доходячи аж до Австралії, які мають свої прямі безпекові виклики від посилення Китаю,

– наголосив експерт.

Що спонукає США підтримувати Тайвань: дивіться відео

Китай навряд заспокоїться щодо Тайваню

Китай знову оголосив про ще одні військові навчання біля острова Тайвань. Відомо, що вони будуть відбуватися, як у морі, так й повітряному просторі навколо острову.

В ефірі 24 каналу президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов прокоментував, що доки існує КНР, то він навряд чи заспокоїться з приводу Тайваню. Це постійна загроза, як для України росія.