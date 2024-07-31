Справи в армії Росії йдуть не найкраще: військовий оглядач вказав на 2 ознаки

Російська армія досі продовжує наступ на кількох напрямках. Утім, згідно з прогнозами, росіяни не зможуть продовжувати активні штурми через низку причин.

У розмові з 24 Каналом ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп сказав, що вказує на потенційне сповільнення окупантів.

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Проблеми армії Росії

Останнім часом західні аналітики та експерти активно обговорюють, що у Росії вичерпуються запаси радянської техніки. Й те, що склади спустошені не викликає сумніви. Однак мова не йде про повне закінчення техніки через місяць – два, а ймовірно, це можливо через рік – два, якщо темпи втрат будуть такими як зараз.

Рік – два це дуже довго, проте навіть зараз видно, що у багатьох місцях на фронті росіяни використовують техніки набагато менше. Це об'єктивний факт,

– мовив Шарп.

За його словами, якщо подібне стосуватиметься на якомусь етапі артилерії, то це серйозно вплине на хід бойових дій. Однак є "але". Росія досі продовжує наступальні дії на кількох ділянках фронту, використовуючи піхоту або малу кількість техніки.

На жаль, наступ завдяки піхоті за підтримки артилерії, а також ударних та розвідувальних дронів продовжувався. У багатьох місцях ворог просунувся. Тут питання щодо піхоти, чи закінчиться вона,

– зауважив військовий оглядач з Ізраїлю.

Російський наступ повинен сповільнитися у разі, якщо втрати окупаційної армії переважатимуть поповнення протягом кількох місяців. Наразі цього не відбулося.

Якщо втрати особового складу не компенсувались новими контрактниками, то тоді справи у росіян погіршуються,

– додав Шарп.

Справи з резервами особового складу у росіян йдуть не дуже добре. Зокрема, про це свідчить різке підвищення виплат за підписання контракту й залучення іноземних найманців третього сорту, користі від яких небагато.