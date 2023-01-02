Було велике занепокоєння, – Маркарова про реакцію США на війну в Україні

Країни світу, зокрема й США, неодноразово надавали потужну військову допомогу Україні. Проте на початку повномасштабного вторгнення у Білому домі поширилось сильне занепокоєння воєнними діями в нашій державі.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, у Білому домі розуміють, що усі заяви Путіна – це залякування і провокація.

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Як американські чиновники бачать розвиток війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення багатьом посадовцям здавалося, що Україна протримається лише три дні.

Проте посол зазначила, що вона ніколи не чула подібних висловлювань від союзників. За її словами, уряд США обговорює різні сценарії розвитку події та враховує ризики, адже уряд будь-якої країни має відповідальність перед своїм народом.

Усі заяви з Росії, якими б дикими і брехливими ми їх не вважали, ми ж розуміли з самого початку – Путін залякує всіх. А ми показали, що можемо не дати захопити Київ, що можемо звільнити Київську область, а потім – Харківську,

– зазначила Маркарова.

Основна задача дипломатів, на думку посла, – надавати інформацію, переконувати, налагодити співпрацю, аби усі демократичні країни були в одному інформаційному полі.

Чи допомагатимуть США й надалі

Маркарова запевнила, що ні від кого в Білому домі не звучали твердження про "захоплення України за три дні".

"Звичайно, було велике занепокоєння. Звичайно, відчувалося, наче це розмова з друзями, які щиро тобі співчувають, співчувають вже на фаталістичному рівні. Але ніколи такого не було, що "ми вам не будемо допомагати" чи "навіщо вам допомагати". Я не чула цього ні від Пентагону, ні від Білого дому, ні від Конгресу", – розповіла посол.

Вона наголосила, що наразі посольство веде активні комунікації з колегами для обміну інформації. Це, на думку посла, дасть можливість зрозуміти, що відбувається на полі бою.

За словами Маркарової, чим більше партнери розуміють, що відбувається на фронті, тим більше допомагають.

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