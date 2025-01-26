Полковник Британії припустив, що буде з Путіним після можливого перемир'я

Малоймовірно, що західних партнерів України цікавить доля Владіміра Путіна після закінчення війни, адже вони зосереджені на підтримці нашої країни. Однак російського диктатора все ж можуть чекати 2 варіанти розвитку подій.

Перший стане для нього позитивним, Путін матиме змогу "видихнути" через проблеми, які є в країні через війну, другий – стати для нього кінцем. Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що мир повинен бути на вигідних для України умовах.

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Доля Путіна після перемир'я

Полковник армії Великої Британії припустив, що припинення вогню на лінії фронту в Україні може в певний спосіб врятувати Путіна, адже російські окупанти та росіяни в країні-агресорці перебувають у важкому становищі, Кремль через війну має багато проблем.

Однак водночас це також може призвести до загибелі російського диктатора.

Відверто кажучи, нам на Заході справді байдуже, що станеться з Путіним. Нас хвилює те, що відбувається в Україні, і ми хочемо побачити мир якнайшвидше,

– наголосив він.

За словами Бреттона-Гордона, доля російського диктатора після війни – це справа російського народу. Малоймовірно, що хтось у світі не буде спати ночами через думки про те, що з ним станеться в майбутньому.

Полковник армії Великої Британії додав, що війна Росії проти України ще може тривати певний час.

"Однак ніхто не хоче бачити більше жертв серед цивільних або військових, ніж це необхідно для того, щоб забезпечити найкращий сценарій, яким був би мир – перемир'я і обмін територіями на вигідних для народу України умовах", – додав він.

До речі, ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет висловив думку про те, що Путін не може зупинити війну через ризик втратити владу. Якщо припинити війну найближчим часом і відкликати солдатів, українські лінії будуть повністю заморожені, і там залишиться певна кількість солдатів.