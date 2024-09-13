"Бойова" повістка: що це за документ і як його вручають

В Україні продовжили загальну мобілізацію. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Проте важливо розуміти, що після отримання першої повістки людину не заберуть одразу в зону бойових дій — цей процес має декілька етапів.

Повістка для оновлення даних у військкоматі та повістка про мобілізацію – це зовсім різні документи. За ігнорування кожного з цих документів передбачені різні покарання, про що розповів адвокат Роман Сімутін.

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Що таке "бойова" повістка

Повістки, які можуть вручити військовозобов'язаним, поділяються на кілька видів:

повістка для уточнення даних видається для оновлення інформації про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи тощо;

повістку на проходження військово-лікарської комісії. Після проходження комісії визначається, чи придатний військовозобов'язаний до служби, чи має обмежену придатність, або взагалі непридатний.

мобілізаційне розпорядження або "бойова повістка". Ця повістка видається військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо він визнаний придатним до служби. Лише після цього етапу можливе направлення в бойові частини.

Повістка на відправку вручається особисто або надсилається поштою.

Важливо зауважити що навіть якщо громадянин не отримав повістку особисто, вона може вважатися врученою. Відповідно до пункту 41 постанови №560, якщо повістка була надіслана поштою і зафіксовано відсутність особи за місцем проживання, вона все одно рахується належно врученою.

Адвокат Роман Сімутін наголошує, що не всі, хто не отримав або проігнорував повістку, є ухилянтами. Існує багато обставин, через які людина може не отримати повідомлення від ТЦК.

"Ви можете бути відсутнім вдома з інших поважних причин, таких як відрядження, перебування у лікарні або просто вийшли в магазин, за дитиною тощо. Поширеними є і ситуації, коли працівник пошти взагалі не може попасти у під’їзд, обладнаний кодовими замками та домофонами. А чекати навіть десять хвилин, доки хтось з мешканців можливо вийде, він не буде", – пояснює юрист.

Яке покарання передбачене за неявку за повісткою

Неявка за повісткою для уточнення облікових даних або проходження військово-лікарської комісії тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Ігнорування "бойової повістки" є кримінальним правопорушенням і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.