Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Росія вдається до нового рівня ядерних погроз світу та припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Фактично ця угода, разом із чинним на той час Договором про ліквідацію ракет середньої й малої дальності (РСМД), ухваленим ще в 1987 році, стримувала США та Росію від повернення до гонки озброєнь. Що ж криється за цим рішенням диктатора?

Путін врешті зібрався зі силами, щоб виконати передбачену російськими законами процедуру – звернення до федеральних зборів. У Росії очікували, що Путін оголосить про щось глобальне та визначить стратегічний план дій, натомість представники російської еліти змушені були понад годину слухати кашель підстаркуватого російського диктатора та повторення попередніх пропагандистських кліше з телевізора. Чи не єдиною гучною заявою стало оголошене наприкінці промови призупинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3). 24 Канал проаналізував, що ж саме мав на увазі Путін, що таке СНО-3 і для чого Кремлю нова фаза ядерного шантажу.

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Що сказав Путін і чи наважиться випробувати ядерну зброю

Під час виступу на федеральних зборах Путін сказав, що Росія "не виходить" з договору, а "призупиняє" свою участь у ньому.

Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь,

– Путін вигадує новий варіант ескалації.

Зі сторони це виглядало, як додана в останню мить теза-реакція на візит президента США Байдена до Києва та Варшави, метою якого є демонстрація того, що Росія досі може тримати удар. І якщо "з народом України Росія не воює", як цинічно каже Путін, то ціллю цих слів був саме Захід.

Своє рішення диктатор обґрунтував тим, що інші ядерні держави Заходу продовжують розвивати свої ядерні озброєння та наполягають на доступі до російських ядерних об'єктів. Ба більше, Путін заявив, що Вашингтон продовжує розробляти нову ядерну зброю та готується до випробувань.

Що таке ДСНО і чому це важливо

У 1996 році було підписано Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Його підписали 185 держав, із яких 170 ратифікували. Серед них – три ядерні держави, Велика Британія, Франція та Росія. Але цей договір не може набути чинності без ратифікації Єгипту, Ізраїлю, Індії, Ірану, Китаю, КНДР, Пакистану та США.Тому формально зараз випробування не заборонені. Однак, той факт, що з 1996 року не відбувалося великих ядерних вибухів (за винятком підозрюваних північнокорейських), змусив усю світову спільноту звикнути до того, що така страшна зброя більше не використовується навіть у тестовому режимі.Чи наважиться Росія випробувати ядерну зброю / фото AP

Договір про стратегічні наступальні озброєння вперше підписали влітку 1991 року — перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов та президент США Джордж Буш. Уже між Росією та Сполученими Штатами підписали договір СНО-2 у січні 1993, але він так і не набув чинності.

Договір про стратегічні наступальні озброєння або СНО-3 було підписано вже в 2010 році між Росією та США, підписували його Барак Обама та Дмітрій Медвєдєв. Договір набув чинності 5 лютого 2011 року. Це останній з чинних між Москвою і Вашингтоном договорів про контроль за ядерними озброєннями.



Барак Обама та Дмітрій Медведєв після підписання договору СНО-III в Празькому Граді, 8 квітня 2010 року / фото Кремля

Цей документ обмежує кількість ядерних боєзарядів з кожної сторони до 1550 , а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках — до 700.

, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках — до 700. Цей договір прийшов на зміну СНО-1. У межах СНО-1 було укладено так званий Лісабонський протокол, а Україна згодом втратила свій ядерний статус.

Російський парламент в січні 2021 року проголосував за пролонгацію договору на 5 років, наступного місяця відповідний закон підписав Путін. Таким чином, угода мала діяти до лютого 2026 року.

Згідно з договором, інспектори з обох боків могли відвідувати об'єкти, де зберігається, розгортається та ремонтується стратегічне ядерне озброєння та техніка. Представники інспекційної делегації та члени льотного екіпажу, а також літаки мали повну недоторканність на території сторони, де проводилася інспекція. З 2011 до 2020 року сторонами було здійснено 328 таких перевірок. З 2020 року вони, за взаємною згодою, не проводилися через пандемію.

Кількість ядерної зброї у світі зросте вперше з часів холодної війни / Інфографіка 24 каналу

Двостороння консультативна комісія, що займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві – у жовтні 2021 року. Влітку цього року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет.

Як відреагували в НАТО, ЄС та США

У часи "Холодної війни" тривали активні ракетно-ядерні перегони між США та СРСР. Загалом цей процес полягав у тому, щоб розробити якомога досконаліші типи ядерної зброї та виготовити їх у якомога більшій кількості. Одним із наслідків цієї політики стали надмірні військові витрати, концентрація новітніх технологій переважно в оборонних галузях, гіпернасичений військово-промисловий комплекс.Радянські лідери фактично повністю переорієнтували економіку СРСР на перегони озброєнь із масштабним розгортанням ракет Р-36 в 1970-их роках. Та до кінця 1980-их перегони озброєнь зі США привели радянську економіку до катастрофи та в підсумку до розвалу Союзу.Підписання договору про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-1) між Брежнєвим і Ніксоном / фото з архівів

НАТО закликає Росію переглянути рішення щодо припинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це на пресконференції в Брюсселі сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Я шкодую про рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Із сьогоднішнім рішенням уся архітектура контролю над озброєннями демонтована. Я наполегливо закликаю Росію переглянути це рішення та повернутися до дотримання чинної угоди,

– заявив генсек НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також шкодує про рішення Росії. За його словами, Штати "готові будь-коли обговорити з Росією питання про обмеження стратегічних озброєнь". Він додав, що США "уважно спостерігатимуть за тим, що насправді робить Росія", і що адміністрація Байдена забезпечить "належні заходи для забезпечення безпеки власної країни та наших союзників".

Натомість глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що призупинення Москвою участі в ядерній угоді "є ще одним прикладом того, як росія руйнує систему безпеки, збудовану наприкінці "Холодної війни".

Чому саме зараз

Нині Росія зазнає поразки в Україні й не має конвенційних ресурсів для того, щоб зламати ситуацію. Ба більше, союзники України в 2023 році активізували воєнну допомогу Україні та очікують від неї активних наступальних дій вже незабаром.

У цій ситуації у Росії залишається єдиний козир – ядерна зброя. Путін лякав світ ядерною зброєю напередодні вторгнення в України, робив це й протягом 2022 року, сподіваючись не зменшення підтримки. Варто зазначити, що це могло мати певний ефект, Захід не поспішав із наданням наступальної зброї, проте, нині ситуація змінилася й Україна отримує танки та іншу техніку, новітні системи ПВО, артилерію та сучасні РСЗО, на черзі – авіація та артилерія далекої дії.

Все залишилось у минулому. Наші відносини деградували,

– Путін пояснює свої ядерні ініціативи 21 лютого 2023 року.

Нині Путін знову намагається розіграти ядерну карту. Частиною цієї гри є слова про "понад 91% оснащення сил ядерного стримування", нібито надсилання новітніх носіїв ядерних зарядів на бойове чергування та заява про готовність проведення ядерних випробувань (але лише у відповідь на випробування США).

Ядерні випробування не проводились з початку 1990-их років. Можливо, це робили у Північній Кореї.

Нині Росія заявляє про таку ж готовність і просить Міноборони та "Росатом" готуватися.

При цьому, сам Путін вже приготувався – він має розгалужену мережу бункерів по всій Росії. Проте, 140 мільйонів росіян там не сховати, а саме таку ставку робить Путін, граючись із життям цих людей.

Про що Путін промовчав і до чого тут Іран

Кілька днів тому видання Bloomberg повідомило невтішні новини з Ірану. Буцімто тамтешні ядерники здійснили прорив у збагаченні урану й довели його до рівня 84% (для ядерної зброї цей показник має становити понад 90%). У МАГАТЕ цей стрибок збагачення чомусь проспали й прокинулись лише тоді, коли країна-терорист опинилася за крок до своєї мети.

Цей процес дивним чином співпав із "великою дружбою" між Росією та Іраном, внаслідок якої росіяни отримали іранські безпілотники та спорядження – все це вже "воює" в Україні. Раніше ЗМІ писали про те, що Росія сплатила за все це готівкою, своїми літаками та трофейної західною технікою або ж її рештками.



Чи наблизився союзник Росії – Іран до створення ядерної бомби / колаж Defence Express

Схоже, це було не все. Можна припустити, що в межах цієї "дружби" Іран отримав і доступ до ядерних технологій. Так само, як спочатку СРСР, а потім і Росія зробили ядерною державою КНДР. Наразі це лише припущення, але дуже тривожні.

Зрозуміло одне: Росія загралася й має бути зупинена – іншого варіанту немає, інакше "сон розуму" може породити ядерних чудовиськ, а фізикам з Чикаго та їх Doomsday Clock не буде чого рахувати.