Що такого цікавого Китай запропонував Білорусі

Зустріч Лукашенка та Сі Цзіньпіна вже відбулася. Як завжди китайські джерела (навіть "Сіньхуа") розставляють різні акценти у своїй російськомовній, англомовній та китайській версіях.

Як різні країни висвітлили зустріч Сі та Лукашенка

За результатами виступу китайського лідера Сі Цзіньпіна: "Нещодавно я запропонував Китаю вісім дій щодо підтримки якісного спільного будівництва "Поясу та шляху". Я запрошую Білорусь продовжувати брати активну участь у ньому та отримувати більш відчутні можливості для розвитку".

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Тобто офіційний Мінськ повертають в ініціативу "Пояс і шлях". Китай готовий працювати з Білоруссю над зміцненням координації та співробітництва в межах багатосторонніх механізмів, таких як ООН та Шанхайська організація співробітництва. То ж ШОС буде, а БРІКС поки що під питанням

Також були цікаві пасажі про промислову кооперацію, логістику (що означає необхідність Мінська виходити з гризні з сусідами) та навіть кадровий обмін. Останнє особливо цікаве.

Відповідь самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка (у викладі китайської стрічки "Сіньхуа") повністю складається із загальних красивих фраз на кшталт "стратегічної координації", "підтримки", "справи миру та прогресу". Одним словом, політик чекає, що скажуть і сподівається, що відсиплють трохи грошенят.

Російськомовне "Сіньхуа" було стислим: політики зустрілися. Англомовні ресурси так само лаконічні.