Контроль над Чорним морем: яке перемир'я на воді було б прийнятним для України

Тиша на воді потрібна не лише Україні. Однак тут є багато небезпек для країни, адже вона може втратити багато здобутків, якщо провалить переговори. Україна може погодитися на перемир'я на воді лише за кількох важливих умов.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що перемир'я на воді для України було б прийнятним лише за кількох умов. Зокрема, це припинення вогню без мілітаризації Криму, без мілітаризації спільної акваторії Чорного моря, а також залучення миротворчих або стабілізаційних сил третіх країн.

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"Навіть якщо це не військово-морські сили європейських держав, які мають певні труднощі з лідером Чорноморського регіону – Туреччиною, що прагне утвердження своїх лідерських позицій. Ну, будь ласка, хочете бути лідерами? Хочете очолювати мирний процес у Чорному морі? Тоді дійте рішуче", – сказав Павло Лакійчук.

Туреччина як арбітр у Чорному морі

Він додав, що турецькі військово-морські сили, хоча й не базуються безпосередньо в Чорному морі, контролюють протоки Босфор і Дарданелли. Турецький флот переважає будь-які інші сили в регіоні, тому він може виступити як арбітр у всій акваторії Чорного моря.

"Однак їхня позиція, зокрема щодо участі в протимінній коаліції, демонструє, що вони своїм затягуванням фактично "загубили" цю справу на корені. Це свідчить про те, що Туреччину також потрібно спонукати до активних дій", – зауважив Лакійчук.

Безпека судноплавства та українські дрони

Він пояснив, що перемир'я на воді означає відновлення вільного судноплавства в Чорному морі не тільки до українських портів, а й загалом безпеку судноплавства. Тому в такому перемир'ї всі зацікавлені. Однак є свої нюанси.

"Звернімо увагу на деталі. Українські дрони й ракети витіснили росіян із північно-західної частини Чорного моря. Наша безпека там базується на "Нептунах" і "Гарпунах". Саме вони забезпечують безпеку аж до кримського узбережжя. Коли ж росіяни намагаються прорватися, наші морські дрони та інші засоби відганяють їх подалі", – сказав Лакійчук.

Підводні ризики перемир'я

Він зауважив, що, підписуючи перемир'я, варто звернути особливу увагу на умови для України. Адже є поняття вільної економічної зони. Фактично, якщо до неї віднести територіальні води навколо Криму, який де-факто окупований Росією, то росіяни заявлять: "Це ж наші терводи". У результаті вони повернуть собі дві третини акваторії.

І не лише навколо Криму! Вони повертають собі контроль над нашою акваторією в районі Одеси. Вони знову нависають над Миколаєвом і Одесою. Якщо ми не гарантуємо собі засобів стримування ворога, то повертаємо йому можливість діяти біля наших портів, здійснювати диверсії тощо,

– пояснив Лакійчук.

Він додав, що другим важливим моментом є повернення російського Чорноморського флоту в Крим. Сили оборони України змусили їх відступити до Новоросійська, що значно скоротило їхню участь у бойових діях.

Якщо перемир'я не міститиме чітко прописаних військових умов, флот повернеться в Севастополь. Там у них зосереджені ремонтні бази, склади боєприпасів, арсенали. Отже, вони знову отримають можливість "нависати" над Україною і над українськими морськими шляхами.

Відтак Росія може повернутися до стану перед блокадою України, як це було в грудні 2021 року. Тут потрібно твердо дотримуватися своїх позицій під час переговорів, аби не допустити такого сценарію.