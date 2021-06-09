Заручники чи зрадники: що українці думають про жителів окупованих територій

9 червня 2021 , 17:00
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Джерело:

Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

Українці здебільшого співчутливо ставляться до жителів окупованих територій і називають їх заручниками різних обставин. Втім, побутує і думка, що мешканці віднятих Росією земель – зрадники.

Переважна думка щодо жителів окупованих територій – вони не винні у ситуації і стали заручниками. Здебільшого українці зазначають, що на це їх наштовхнули особисті чи сімейні обставини.

Тим часом Міськрада на Харківщині заявила, що "війни з Росією немає", а загиблі в АТО – "не герої"

Як українці ставляться до жителів окупованих територій

В суспільстві переважає співчутливе ставлення. Так, громадяни вважають, що мешканці тимчасово окупованих районів є:

  • заручниками складних життєвих обставин (40%);
  • заручниками бойовиків (9%).

Прихильників іншого ставлення до жителів Донбасу трохи більше третини – 37% опитаних. Ці люди називають жителів окупованих територій колаборантами та поборниками пропагандистської ідеології.

  • 16% вважають пасивними поборниками ідеології "русского мира" та СРСР;
  • 13% – пристосуванцями;
  • 8% – зрадниками.


Що українці думають про жителів окупованих територій / Скриншот
 

Що це за опитування?

Його спільно проводили соціологічна служба Центр Разумкова і фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. З 14 до 19 травня 2021 року опитали 2 020 осіб віком від 18 років.

Дослідження проводили в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Що ще українці думають про війну на Донбасі

Автор: Вероніка Климська