Заручники чи зрадники: що українці думають про жителів окупованих територій

Українці здебільшого співчутливо ставляться до жителів окупованих територій і називають їх заручниками різних обставин. Втім, побутує і думка, що мешканці віднятих Росією земель – зрадники.

Переважна думка щодо жителів окупованих територій – вони не винні у ситуації і стали заручниками. Здебільшого українці зазначають, що на це їх наштовхнули особисті чи сімейні обставини.

Тим часом Міськрада на Харківщині заявила, що "війни з Росією немає", а загиблі в АТО – "не герої"

Як українці ставляться до жителів окупованих територій

В суспільстві переважає співчутливе ставлення. Так, громадяни вважають, що мешканці тимчасово окупованих районів є:

заручниками складних життєвих обставин (40%);

заручниками бойовиків (9%).

Прихильників іншого ставлення до жителів Донбасу трохи більше третини – 37% опитаних. Ці люди називають жителів окупованих територій колаборантами та поборниками пропагандистської ідеології.

16% вважають пасивними поборниками ідеології "русского мира" та СРСР;

13% – пристосуванцями;

8% – зрадниками.



Що українці думають про жителів окупованих територій / Скриншот



Що це за опитування? Його спільно проводили соціологічна служба Центр Разумкова і фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. З 14 до 19 травня 2021 року опитали 2 020 осіб віком від 18 років.



Дослідження проводили в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Що ще українці думають про війну на Донбасі