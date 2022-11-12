Що українці найчастіше транслюють в соцмережах: дослідження аналітиків

Аналітики ГО "CAT–UA: Communication Analysis Team – Ukraine" проаналізували, що українці найчастіше транслюють в соцмережах. За їхніми даними, це радість і гнів.

Дослідження аналітиків тривали з 31 жовтня до 6 листопада. Радість була присутня у 23% дописів українців. Переважно це стосувалося зведень Генштабу, великих втрат ворога, новин про допомогу союзників, повернення Росії до зернової угоди, а також успіхів ЗСУ.

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Що українці публікують в соцмережах

Гнів "посів" друге місце, він був присутнім у 21% повідомлень. У них йшлося про обстріли міст та інфраструктури, знеструмлення, воєнні злочини окупантів на Херсонщині, гнів на Іран за постачання зброї, епізодично – в постах про зрадників та з критикою влади.

Результати досліджень також свідчать про те, що без подій на фронті увага до війни спадає, тому українці перемикаються на інші теми. Кілька тижнів поспіль відбувалося скорочення кількості дописів на воєнні теми до рекордного мінімуму.

Зазначають, що українці, налаштовані на суперечки, як щодо політики – зміна керівництва Нафтогазу і Довженко-Центру, держбюджет – 2023, часом з залученням ботоферм, але більшою мірою за участі звичайних людей – так і щодо суперечок за "лініями поділу", скажімо, хто добре, а хто погано економить електрику.

Українці марнують час на сварки в мережі

Аналітики також вказують на те, що українці часто марнують час на взаємні сварки, які нібито погано впливають на довіру та взаємодію. Мовляв, є багато дописів, які часто розділяють українців.

Наприклад, чи економлять люди електроенергію, чи достатньо працюють на перемогу. Експерти наголошують на тому, що можливо цей настрій виник не сам по собі, а є кимось навіяний.

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Можливість відкрито критикувати владу – це фундаментальна риса демократії. Однак постійна критика на адресу держави та її представників, ще й в умовах повномасштабної зовнішньої агресії, навряд чи слугує суспільному благу, наголошують експерти.

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей наголосив, що наразі важливо утримувати баланс між критикою та висвітлюванням успіхів.

В Україні – демократія, і свобода думки, яка і робить нас сильнішими. Головне – утримувати баланс між конструктивною критикою та висвітлюванням історій-успіхів, які стають прикладами для наслідувань та зміни соціальної поведінки на кращу. Це важливо, тим більше в час, коли країна веде війну за своє фізичне виживання,

– сказав він.

Як налаштовані українці у війні проти Росії

Згідно з даними аналітиків, у досліджений період 15% постів відповідали проросійським поглядам, 85% проукраїнським.

Проросійські дописи найчастіше слідують у фарватері знайомих наративів. Україна обстрілює окуповані території – 16%. Російські війська ведуть наступ, знищують українців – 10%. Життя налагоджується на звільнених Росією територіях – 3%. Російські війська обороняють звільнені території – 3%. Громадяни звільнених від України територій підтримують Путіна – 3%. Захід становить загрозу для Росії – 3%. Російська армія професійна – 3%. Російські війська знищують західну техніку в Україні – 3%.

Патріотично налаштовані українці найчастіше писали про те, що українська армія успішно нищить окупантів на полі бою, захоплює та знищує російську військову техніку – 9%. Українські міста під обстрілами, ситуація важка – 8%. Життя триває – 5%. Світ підтримує Україну – 5%. Українці організовуються для оборони під час війни – 4%. Українці пишаються, дякують ЗСУ – 4%. Росіяни вчиняють воєнні злочини – 3%. Воєнні втрати Росії зростають – 3%.

Згідно з методологією дослідження, автори яких ідентифікували себе як мешканці України, щодня випадковим чином виокремлюється 1050 дописів, що складає приблизно 0,25% від загальної кількості. Таке дослідження вважається репрезентативним.