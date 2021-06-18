Який у Вас залишився післясмак від зустрічі Байдена та Путіна: опитування

Джо Байден та Володимир Путін зустрілися у Женеві 16 червня. Політики обговорили Україну, кібербезпеку, ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, економіку тощо.

Що президенти говорили про Україну

Очільник Білого дому та глава Кремля мають різні погляди щодо мінських домовленостей та врегулювання ситуації на Донбасі. Такого висновку вони дійшли після майже 5-годинної розмови.

Читайте також Думаю, ситуація на Сході не зміниться, – Казанський про підсумки зустрічі Байдена і Путіна

На своїй пресконференції Путін цинічно заявив, що у питанні України та НАТО "нема чого обговорювати", а врегулювання ситуація на Донбасі має відбуватися згідно з мінськими домовленостями.

У Росії тільки одне зобов'язання щодо України – реалізація мінських угод, якщо Київ готовий,

– наголосив російський президент.

Водночас на питання про стягування своїх військ до кордону України та у тимчасово окупований Крим, очільник Кремля відповів, що "на своїй території" робить те, що вважає за потрібне.

Революцію Гідності лідер країни-агресора назвав "державним переворотом" та звинуватив Штати у підтримці такого "перевороту".

Зустріч Байдена з журналістами тривала менше, ніж у його колеги. На ній він вкотре заявив, що підтримує територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Пройдіть опитування щодо вашого ставлення до зустрічі президентів для програми 69 на 24 каналі.