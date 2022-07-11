Уражено командні пункти артбригади та росгвардії: що відбувалося на Півдні 10 липня

Бійці ЗСУ 10 липня завдали авіаційного удару по скупченню російських окупантів на Херсонщині. Захисники знищили особовий склад ворожих військ та купу їхньої техніки.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські окупанти тримаються за рубежі оборони. Вони не просуваються суходолом та не мають можливостей створювати нові ударні угруповання.

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ЗСУ знищують окупантів на Півдні

Українські військові тримають загарбників у постійній напрузі через несподіване застосування різних засобів впливу. ️Наші бійці 10 липня, контролюючи ситуацію на суходолі, за допомогою пари штурмовиків завдали удару по скупченню росіян на Херсонщині.

Вони уразили командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували. ️Наразі підтверджені втрати ворогів становлять:

38 окупантів,

4 гаубиці "Мста-Б",

переносний зенітно-ракетний комплекс,

5️ одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, захисники спопелили на Херсонщині ще 2 російські склади боєприпасів.

Від початку повномасштабної війни бійці ЗСУ ліквідували понад 37 тисяч загарбників . Окрім цього, росія втратила 1641 танк, 3823 бойові броньовані машини, 217 літаків, 188 гелікоптерів та багато іншої техніки.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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В Чорному морі стало менше ворожих ВДК

В штормовому Чорному морі зменшилася до двох кількість великих десантних кораблів росії. Водночас 2 ворожі ракетні кораблі продовжують чергувати із 16 "Калібрами" на борту.

Тому захисники закликали усіх українців не нехтувати власною безпекою та пам'ятати про підступність росіян та надійність сил оборони.

Переходьте в укриття за наявності повітряної загрози, перевіряйте інформацію на правдивість, не поширюйте даних про наші підрозділи, їхнє переміщення, дію та інше без погодження з військовим командуванням,

– мовиться у повідомленні.

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